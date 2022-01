Zvezdnik s 30 let mlajšo ženo pričakuje otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

57-letni igralec Nicolas Cage bo tretjič očka, njegova žena Riko Shibata je noseča. "Presrečna sta," je za revijo People povedal tiskovni predstavnik zakoncev.

Cage je 30 let mlajšo Japonko spoznal v njeni domovini, ko se je tam mudil zaradi snemanja filma. Poročila sta se februarja lani v Las Vegasu.

Za Cagea je to peti zakon, v preteklosti je bil med drugim poročen z igralko Patricio Arquette in glasbenico Liso Marie Presley, vnukinjo Elvisa Presleyja. Iz preteklih razmerij ima dva sinova, danes 31-letnega Westona in 16-letnega Kala-Ela.

