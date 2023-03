Tako je ženskam ob njihovem dnevu voščila Tina Gaber #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Gaber je ob videu, v katerem s pijačo v roku sedi na balkonu nad znamenitim in turistično obleganim rimskim vodnjakom Trevi, zapisala: "Na zdravje, kraljice moje! Rada vas imam."

"Ko mi nekdo omeni 8. marec, vidim malo Tino, ki vsa ponosna 'leti' domov iz šole z ročno izdelano čestitko ter šopkom cvetlic za mamico in babici. Ta dan je bil pri nas zmeraj praznik, ko se je še posebej poudarilo, kako cenjene in spoštovane smo ženske v naši družini," je ob dnevu žena povedala za portal Ona.

"Dokler ne bomo poskrbele za enakopravno prihodnost vseh svojih 'sester' širom sveta, bomo boj nadaljevale"

Nekdanja mis je dodala, da je cvet, ki ga prejme ob tem dnevu v dar od najbližjih, simbol moči, poguma in samozavesti, ki jo mora vsaka ženska najti sama v sebi. "Tudi če je k temu ne navdihuje njena okolica. Zagotovo pa lahko najde inspiracijo v vseh izjemnih ženskah v zgodovini, ki so nam priborile sedanjost. In dokler ne bomo poskrbele za enakopravno prihodnost vseh svojih 'sester' širom sveta, bomo boj nadaljevale," je Tina Gaber še poudarila za portal Ona.

Foto: Bor Slana/STA

V ženskem svetu se počuti fenomenalno

Kot je dodala, se v ženskem svetu počuti fenomenalno in v svoji ženskosti ne vleče vzporednic z moškim svetom. "Lepo je biti ženska. In kadar mi zmanjka moči, se spomnim, da lahko le jaz zaščitim tisto malo deklico v meni, ki je verjela v svoje sanje, ko je s šopkom tekla mami v objem," je sklenila.