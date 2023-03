"Poklon za vse, kar ste in kar ste nam dale." To vam ob 8. marcu želijo naši politiki. #video #foto

Leta 1977 je Generalna skupščina ZN 8. marec z resolucijo določila kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so namreč ženske v tekstilni industriji v New Yorku protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam.

"Današnji dan bi moral biti opomnik za vse, da pravice, solidarnost in enakost niso samoumevne, temveč da si je treba zanje prizadevati vsak dan, že priborjene pravice pa braniti in stremeti k enakosti za vse," ob današnjem 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, izpostavlja kulturna ministrica Asta Vrečko. Čestitke dežujejo od vsepovsod, zbrali smo jih iz sveta politike.

Vrečkova je ob današnjem prazniku izrazila tudi obžalovanje, da danes še ne živimo povsem enakopravno, saj je "naša družba še vedno prepredena s seksizmom in sistemsko diskriminacijo zaradi različnih neenakosti, z zlorabami položajev moči. Še vedno se srečujemo z neenakostjo delovnih pogojev, nasiljem v družinah, femicidom in zatiranjem drugačnosti ali drugosti."

8. marec je eden od najpomembnejših praznikov, saj "predstavlja pogum, odločnost in prizadevanje za solidarnost in enakost. Na ta dan obeležujemo dobrih sto let, od časov boja za svet, v katerem bi lahko ljudje ne glede na svoje okoliščine živeli dostojanstveno in enakopravno," še sporoča kulturna ministrica. Foto: Ana Kovač A kot je poudarila ministrica za kulturo, "živimo tudi v izjemno pomembnem zgodovinskem trenutku", ko tudi na področju kulture vse več ljudi glasno nasprotuje zatiranju, nasilju in zlorabam, ter se vse več ljudi povezuje in gradi solidarno skupnost".

Poklon tudi vsem iz preteklosti

8. marec je po besedah ministrice tudi poklon vsem, ki so ta boj bile v preteklosti, in je tako priložnost, da se "spomnimo naših babic, ki so se borile proti fašizmu, patriarhatu, zatiranju vseh vrst. Da se spomnimo vseh tistih pred nami, ki se niso pustile utišati, temveč so zahtevale enakost. Enakost na delovnih mestih in enakost v svojih domovih. Vseh tistih, ki niso pustile, da o njihovih telesih odloča kdorkoli drug kot one same. To so bile borke, ki so nam omogočile, da danes živimo bolje, a žal še ne povsem enakopravno."

Pobudo za praznovanje 8. marca kot mednarodnega dneva žensk je dala nemška komunistka Clara Zetkin, rojena Eissner, ki se je od leta 1889 javno borila za pravice žensk.

Poklukar: Dan žensk je tudi danes simbol boja za enakopravnost med spoloma

Notranji minister Boštjan Poklukar je v poslanici ob 8. marcu zapisal, da je dan žensk tudi danes simbol boja za enakopravnost med spoloma. "Na to vsebinsko dimenzijo v modernih državah včasih (nehote) pozabimo, saj je Slovenija na področju enakosti zakonodajno napredna. Kar je pohvalno, v praksi pa bi se marsikje še lahko izboljšali," je dodal.

"Spoštovane dame, sodelavke, hvaležen sem za vaš prispevek k delovanju našega resorja. S svojim znanjem, strokovnostjo, izkušnjami in predanostjo pomembno prispevate k odličnim rezultatom našega dela in nadaljnjemu razvoju naše institucije," je Poklukar zapisal v poslanici. Foto: Ana Kovač Po ministrovih besedah "še vedno namreč ostajajo področja, kjer je nujno narediti pomemben premik naprej, in za to se bom zavzemal v vlogi ministra in tudi osebno".

Na ministrstvu, inšpektoratu za notranje zadeve in v policiji ima letošnji praznik po njegovih besedah še posebej slovesno noto. V Policijski akademiji v Tacnu so v torek odprli razstavo z naslovom Kje so ženske? Letos namreč praznujejo 50-letnico sistemskega zaposlovanja uniformiranih policistk, nekoč imenovanih miličnice.

Nemec: Premalokrat vam povemo, da osmišljate svet

Čestitke je ob dnevu žena v videoposnetku na Twitterju voščil tudi evropski poslanec Matjaž Nemec. "Premalokrat vam povemo, kako zelo vas občudujemo ter spoštujemo vaš pogum," je dejal med drugim.

V vladi za boljši položaj žensk

Prav današnji dan je dan, ko izpostavljamo pomembnost enakosti spolov, so zapisali pri Vladi Republike Slovenije. Še naprej se bodo zavzemali za izboljšanje položaja žensk.

Levica: Cilj je družba za svobodni razvoj in uresničevanje potencialov

"8. marec je dan, na katerega obeležujemo uspehe preteklih borb za emancipacijo, na katere smo lahko upravičeno ponosni. In hkrati dan, ko se zavedamo pomembnosti prizadevanj za še pravičnejši in še enakopravnejši jutri. Kdor ta boj dojema kot spopad med spoloma za to, da se obstoječi privilegiji prestavijo od ene skupine k drugi, ta dojema narobe. Cilj vseh naših preteklih in bodočih bojev je družba, ki bo vsakomur omogočala svobodni razvoj in uresničevanje potencialov. Svobodni razvoj, ki ga ne bo bo ovirala ne razredna neenakost, ne spone tradicionalnih spolnih vlog, ne barva kože ali končnica priimka, ne katerakoli druga družbena okoliščina," so v poslanici zapisali pri Levici.

"Lahko smo ponosni na pretekle dosežke. Skozi desetletja smo zgradili močno in dostopno mrežo javnih vrtcev in šol, ki je skupaj z ostalimi javnimi storitvami omogočila ženskam, da se osamosvojijo od vloge gospodinje, se enakovredneje vključujejo na trg dela, se potegujejo za enake karierne cilje kot moški ter da niso prisiljene trpeti podrejene vloge na domu in vsega, kar lahko izhaja iz tega," pa je izpostavil koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec.

Še vseeno pa nas lahko skrbi, je dodal med drugim, da so nekatere izmed najbolj socialno ogroženih in izključenih skupin v naši družbi izrazito spolno zaznamovane: recimo upokojene starejše ženske ali matere, ki same skrbijo za otroke.

