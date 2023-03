10 najbolj ganljivih zgodb naših bralcev

Sodelujte v nagradnem natečaju Izjemne ženske. Nominirajte žensko, ki je naredila vtis in pustila odtis. Foto: Shutterstock

Ker je tukaj marec, mesec posvečen ženskam, na Siol.net organiziramo nagradni natečaj Izjemne ženske, v katerem zbiramo zgodbe izjemnih žensk, ki jih predlagate prav vi. Od vas, drage bralke in dragi bralci, smo prejeli veliko zanimivih zgodb o izjemnih ženskah iz vaših življenj. Nekatere zgodbe so resnično ganljive. Čeprav težke, so nam vsem v poduk.

Naključno smo izbrali izseke le nekaj vaših zgodb, ki jih izpostavljamo spodaj. Tako izpostavljene zgodbe v celoti kot tudi vse preostale prejete zgodbe si lahko preberete tukaj.

Špela Šavs

"Najbolj pa občudujem njeno jekleno voljo in moč pri športu. Je ultramaratonka. Pretekla je vrsto največjih ultramaratonov, kot so Balaton, Tatre in Špartatlon. Je pa tudi velika humanitarka. Lani je tekla okrog Slovenije in pri tem zbirala denar za Junake 3. nadstropja."

Alenka Kutnjak

"Alenka je moja dobra in edinstvena sodelavka že skoraj trideset let. Skupaj sva preživeli marsikaj dobrega in tudi slabega. Je mati dveh otrok, učiteljica, srčna prijateljica, navezana na naravo."

Nina Golob

"Ženska, ki je bila devet let moja direktorica. Ženska, ki je iz mene izvlekla vse dobro, kar imam, in mi dala zagon, da sem sposobna in znam marsikaj narediti. V tem času je ne samo meni, ampak velikemu krogu sodelavcev dala tisti občutek, da si del podjetja in da te to podjetje potrebuje."

Kdo so izjemne ženske, ki navdušujejo vas, dragi bralci? Vabljeni k sodelovanju. Sodelujte v nagradnem natečaju. Nominirajte žensko, ki je naredila vtis in pustila odtis. Delite z nami zgodbo ženske, ki je za vas izjemna. Zgodbo ženske, ki je v vašem življenju pustila pomemben pečat. Morda je to vaša mama, sestra, prijateljica, sodelavka, znanka. Morda je to ženska iz vaše skupnosti, ki je s svojimi dejanji vplivala na vaše življenje. Predstavite njeno zgodbo TUKAJ.

Marija Škof

"Marija je zelo mlada izgubila moža v prometni nesreči. Ostala je s tremi majhnimi otroki pri tastu in tašči na veliki vinogradniški kmetiji. Kruta izguba moža jo je zlomila. A zbrala je zadnje atome moči, delala je od zore do mraka, gospodinjila, vzgajala otroke, trpela in ni obupala. Druženje z ljudmi, ki so želeli dobro njej in njenim otrokom, jo je dvignilo."

Nika Pengal

"Nika Pengal je čudovita ženska. Je čebelarka in s svojim bogatim znanjem apiterapije pomaga ljudem premagovati zdravstvene tegobe doma in po svetu. Je ena redkih, če ne edina pri nas, ki zdravi s čebeljimi piki na način, da čebelic ne poškoduje in da ostanejo žive."

Berta Lednik

"To je moja najljubša prijateljica, ki me spremlja že od otroštva, in to več kot 60 let. Bila sem sirota brez staršev in tako sem prebivala po različnih domovih. Spoznali sva se v študentskem domu in si delili tudi sobo. Tako se je razvijalo prijateljstvo."

Alenka Jenc

"Mama treh izjemnih otrok, ki je bila samohranilka, ker jo je oče njenih otrok pustil na cedilu. Skupaj sva oziroma smo šest let in vsak dan znova me preseneti in pusti pozitiven pečat na meni."

Nina Ivanetič

"Nina je moja starejša sestra. Že od majhnega je bila moja vzornica. Ničkoliko stvari sva doživeli skupaj. Je izjemna ženska, odlična učiteljica in tudi pisateljica. Njen knjižni prvenec Roža za konfliktno osebo, ki ga je izdala pod psevdonimom Majerac, izžareva njeno osebnost, njen svet."

Marinka Osterman

"Rada te imam, ker mi svetuješ, ko sem najbolj zaletava, ko mi moje solzne dni polepšaš s svojo mavrico, ko me razvajaš s pekovskimi mojstrovinami, ko kljub zdravstvenim težavam ostajaš nasmejana, ko te vidim z očetom, ki te ima rad, čeprav ne pokaže s poljubom, da beseda 'vzamem' pomeni dosmrtno vdanost."

Boža Sernec Logar

"Po osvoboditvi je najprej delala v vojaški bolnici Mladika, leta 1947 pa je ustanovila neonatološki oddelek na ginekološki kliniki, ki ga je vodila do svoje upokojitve. Prvih deset let je kot edina neonatologinja sama pregledala prav vse novorojenčke – več kot deset tisoč na leto, kasneje pa se je posvečala predvsem nedonošenčkom in zanje ustanovila tudi prvo ambulanto za ogrožene in prizadete novorojenčke."

Vabljeni k branju zgodb, ki so na voljo TUKAJ, objavljali pa jih bomo vse do sredine aprila.