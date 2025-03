Četrtina jih je brez otrok

Ženske v Sloveniji so najmanj otrok doslej rodile leta 2023, in sicer nekaj manj kot 17.000. Matere so bile ob rojstvu prvega otroka povprečno stare 29,7 leta in ob rojstvu vseh otrok 31,1 leta. Stopnja delovne aktivnosti med materami z dvema otrokoma ali več pa je bila med najvišjimi v EU, je statistični urad navedel pred materinskim dnevom.

Nikoli v 102-letni zgodovini ni bilo slabše

Število rojenih otrok leta 2023 je bilo najmanjše v 102-letni zgodovini spremljanja števila rojstev. Rodilo se jih je 16.989, od tega 8677 dečkov in 8312 deklic. Na 1000 prebivalcev se je rodilo osem otrok, kar je bilo prav tako najmanj od leta 1922. Pa tudi začasni podatki za lani kažejo, da bo število rojenih med najnižjimi do zdaj, so na državnem statističnem uradu objavili pred materinskim dnevom, 25. marcem.

Prvega otroka rodijo pri 30 letih

Povprečna starost mater ob rojstvu otroka se od leta 2019 naprej ni spremenila in je znašala 31,1 leta. Povprečna starost ob rojstvu prvega otroka pa se je v primerjavi s prejšnjimi leti še malenkost zvišala na 29,7 leta. To sta sicer najvišji vrednosti od leta 1954, odkar imajo na voljo tovrstne podatke.

Neporočene v večini

V zakonski zvezi se je leta 2023 rodilo 7383 otrok, neporočenim materam pa 9606 ali 56,5 odstotka. Otrok, ki jih rodijo neporočene matere, je sicer vse več. Najmanj jih je bilo v 60. letih, ko je bilo neporočenih mater približno devet odstotkov. Prvič so neporočene matere rodile več kot polovico otrok leta 2007, od leta 2011 pa se ta delež giblje okoli 57 odstotkov. Poročene matere so praviloma starejše od neporočenih. Leta 2023 so imele v povprečju 31,3 leta, kar je za 0,4 leta več od neporočenih mater. Te so bile v povprečju stare 30,9 leta.

V povprečju se je leta 2023 na dan rodilo 47 otrok, in sicer med koncem tedna v povprečju 37, na običajni delovni dan od ponedeljka do petka pa v povprečju 50. Največ se jih je rodilo v petek, 12. maja, ko jih je na svet privekalo 72, najmanj novorojenčkov pa je bilo v nedeljo, 17. decembra, ko so jih povili 24.

Četrtina jih je brez otrok

Med ženskami, starimi najmanj 15 let, jih je bilo po zadnjih razpoložljivih podatkih iz leta 2021 nekaj manj kot četrtina brez otrok. Med materami pa je bilo največ takih z dvema otrokoma, in sicer 54 odstotkov. S 27 odstotki so sledile matere z enim otrokom, s 15 odstotki pa matere s tremi.

Boljše samo na Švedskem

Med materami z dvema otrokoma, starimi od 18 do 64 let, je stopnja delovne aktivnosti leta 2023 v naši državi znašala 86,2 odstotka. V EU je bila višja le še na Švedskem, kjer je bila 88,7-odstotna. Med materami s tremi otroki ali več je stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji medtem znašala 77,5 odstotka, s čimer se je država uvrstila na četrto mesto. Na prvem mestu je bila Danska, na drugem Švedska, na tretjem pa Malta.