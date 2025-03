Tako se je raznežil premier Golob: ob prazniku pokazal svojo mamo #video

Številni so se ob materinskem dnevu poklonili svojim materam in se spomnili nanje. Podobno je storil tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je na družbenih omrežjih delil posnetek obiska svoje matere.

Predsednik vlade Robert Golob je ob materinskem dnevu pokazal svojo mamo in se je spomnil tudi z zapisom, v katerem je pojasnil, zakaj ima njegova mama pomembno vlogo v njegovem življenju in česa si želi za vse mame.

"Moja mama mi je dala največjo popotnico – brezpogojno ljubezen, vrednote in podporo. Njena skrb, nasveti in toplina so oblikovali človeka, kakršen sem danes. Vsem mamam želim, da bi bile spoštovane, ljubljene in cenjene vsak dan. Hvala vam za vse," je ob videoposnetku zapisal predsednik vlade Robert Golob.

V videoposnetku, ki je podložen z glasbo ljudske pesmi Mamica je kakor zarja in za katero je besedilo napisal Franjo Neubauer, je mogoče videti tudi zanimiv portret premierja Goloba, ki je na njem upodobljen kot antični rimski cesar, oblečen v belo togo, z oljčnim venčkom na glavi in golobom na rami. V roki na portretu Golob drži tablico, na kateri je zapisano gen-iJ, pod njim pa je napis "Imperator Colvmba Palvmbvs". Gre za šaljiv zapis v latinščini, ki bi ga lahko prevedli v cesar golobov (v latinščini namreč columba palumbus pomeni golob).

Zanimiv portret Goloba je bil tudi predmet pogovora med njim in njegovo mamo. Foto: Instagram/posnetek zaslona