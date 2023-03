Pri nas diplomira več žensk kot moških, a jih hkrati bolj ogroža revščina

Slovenski statistični urad je pred mednarodnim praznikom objavil nekaj podatkov o položaju žensk v Sloveniji. V primerjavi s povprečjem drugih držav članic EU imajo ženske v Sloveniji za dobro leto daljšo pričakovano življenjsko dobo, pričakujejo lahko, da bodo doživele 84 let. V prihodnjih 40 letih bo naraščal delež žensk, starih 65 let in več, medtem ko bo delež deklet do 15. leta ostal na približno enaki ravni.