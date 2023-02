Ministrstvo pripravlja ukrepe za boljši položaj žensk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je pred mednarodnim dnevom žensk predstavil ukrepe, ki jih pripravljajo za izboljšanje enakopravnosti spolov in položaja žensk. Načrtujejo jih na področjih preprečevanja nasilja nad ženskami, preživninske politike, ločitvenih postopkov in ekonomskega položaja žensk nasploh.

Kot je pojasnil Mesec na današnji novinarski konferenci, ki je potekala z naslovom Namesto rož – dejanja, je v pripravi resolucija o nacionalnem programu s področja enakih možnosti moških in žensk, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Predlogi, ki jih je pripravil strokovni svet za enakost spolov skupaj s široko civilno družbo, pa so razdeljeni v tri sklope: prvi zadeva delo, drugi reproduktivno zdravje in tretji izobraževanje.

Izpostavili so upokojene ženske

Med skupinami, katerih položaj želijo izboljšati, je minister izpostavil upokojene ženske kot eno od socialno najbolj ogroženih skupin, ter enostarševske družine. Kot je dodal, gre večinoma za samske mame, ki živijo z otroki, kar petina teh družin pa živi pod pragom tveganja revščine.

Kot še eno od problematik je navedel plačno vrzel, saj plače žensk zaostajajo za plačami moških, kar po navedbah Mesca ne velja le za zasebni sektor, ampak tudi na primer v zdravstvu in socialnem varstvu, kjer so plače žensk kar za 25 odstotkov nižje. Ministrstvo pa želi nasloviti tudi težavo naraščajočega nasilja, samo lani je bilo tako po podatkih, s katerimi razpolaga, v Sloveniji kar 13 femicidov.

Kar zadeva nasilje nad ženskami, želijo po eni strani centre za socialno delo čim bolj usmerjati v terensko delo, pomoč družinam in varne hiše, da bi ženske, ki bežijo pred nasiljem doma, primerno zaščitili in jim ponudili ustrezno zavetje. Resno pa bo treba razvijati preventivo, začenši v šolah, kjer je treba otroke začeti izobraževati o teh težavah, o enakopravnosti med spoloma in odnosih med njimi, je poudaril Mesec.

Na ministrstvu zbirajo tudi pričevanja o tem, kako potekajo ločitveni postopki na centrih za socialno delo. Po pričevanjih s terena je, tako Mesec, namreč novela družinskega zakonika te postopke še poslabšala, postopki so dolgotrajni in psihično naporni za vse vpletene. Namen ministrstva je, da poskrbijo za hitrejše postopke, da ljudje ne bodo doživeli še dodatne travme, je pojasnil.

Urediti želijo področje preživninske politike

Z namenom izboljšanja položaja enostarševskih družin želijo po njegovih napovedih urediti področje preživninske politike. Mama kot šibkejša stranka v postopku ali pa kar otrok sam, če je polnoleten, morata dostikrat preživnino terjati od očetov, najmanjša preživnina pa znaša 5,36 evra, je dejal Mesec.

Po njegovih besedah želijo, da država v tem postopku dobi vlogo pravega posrednika, da se mami ali pa otroku ne bo treba pogajati z neplačnikom. Če izplačil ne bo, pa bo država tista, ki bo vskočila. Prav tako nameravajo vzpostaviti preživninski kalkulator in določiti najnižjo mogočo preživnino.

Položaj upokojenih žensk bo, tako Mesec, treba nasloviti v okviru pokojninske reforme. Poskrbeti pa bo treba tudi za ustrezne mehanizme za vključitev priseljenk in Romkinj v družbo, saj sta ob skupini socialno zelo izključeni.