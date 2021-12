Tako bo letošnje praznike preživela kraljeva družina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Božič bo za kraljevo družino letos videti malo drugače, kot so ga bili vajeni. Kraljici Elizabeti II. se za božič običajno pridružijo drugi družinski člani, vključno s Charlesom, Camillo, Williamom in Kate, da se skupaj sprehodijo od posestva v Sandringhamu do lokalne cerkve. A ne letos. Namesto da bi potovala v svojo podeželsko rezidenco, bo 95-letna monarhinja praznike praznovala na gradu Windsor, kjer biva vso pandemijo.

Foto: Getty Images

Princ William letos ne bo praznoval z babico

To bo za kraljico prvi božič po smrti moža princa Phillipa, a ga ne bo preživela sama. Po poročanju tujih medijev naj bi z njo praznovala tudi sin Charles in njegova Camilla.

Kaj pa William in Kate? Par bo po besedah Kensingtonske palače praznike preživel v Norfolku. Z njima se bodo Božička razveselili njuni trije otroci, osemletni princ George, šestletna princesa Charlotte in triletni princ Louis, na praznovanje pa naj bi povabili tudi nekaj članov družine Middleton.

Foto: Reuters

Harry in Meghan tudi za božič ostajata v ZDA

Medtem pa bosta princ Harry in Meghan Markle, ki sta se lani preselila v ZDA, praznike najverjetneje preživela na svojem domu v Kaliforniji. Par, ki se je pred šestimi meseci razveselil svojega drugega otroka, hčerke Lilibeth, je včeraj razkril svojo božično voščilnico.

"Letos, leta 2021, smo se razveselili deklice Lilibeth. Archie je iz naju naredil mamo in očeta, Lili pa nas je naredila družino. Želimo vam vesele praznične dni in uspešno novo leto," se je glasila njihova čestitka s portretom štiričlanske družine.

Foto: Duke and Duchess of Sussex

Kljub vsem spremembam zaradi pandemije pa bo kraljica ostala zvesta en tradiciji, svojemu tradicionalnemu sporočilu za božič, ki bo predvidoma predvajano 25. decembra. V čast temu dogodku je že objavila fotografijo, na kateri sedi ob uokvirjeni sliki svojega moža, ta je umrl 9. aprila letos v starosti 99 let.

Foto: Reuters

