Slavna igralca sta se odzvala na govorice, da naj bi bila par

"Ta zgodba je popolnoma izmišljena in ni resnična," je dejal predstavnik igralke, ki se je očitno odločila, da bo tovrstne zgodbe in špekulacije po hitrem postopku končala. Ugibanja o tem, da sta igralca skupaj, so se začele pojavljati v sredo, oboževalci pa so se spraševali, ali je res, da sta 68-letni zvezdnik Yellowstona in 47-letna igralka v seriji Majhne laži (Big Little Lies) po ločitvi našla tolažbo drug v drugem, poroča Page Six. Costner prek svojih predstavnikov govoric še ni uradno komentiral.

Kevin Costner se je septembra po štirimesečnem pravnem boju na koncu strinjal, da bo nekdanji ženi, sicer oblikovalki torbic, plačal več, kot je bilo zapisano v njuni predporočni pogodbi. Foto: Guliverimage

Nekateri oboževalci so bili nad idejo, da sta zvezdnika skupaj, navdušeni, spet drugi pa nad domnevnim novim hollywoodskim parom niso pokazali pretiranega navdušenja.

Costner po večmesečnem boju le do sporazumne rešitve z nekdanjo ženo

Witherspoonova se je letos marca po 12 letih zakona ločila od Jima Totha, 68-letni Costner pa se je letos maja presenetljivo po 18 letih zakona ločil od Christine Baumgartner. Costner se je septembra po štirimesečnem pravnem boju na koncu strinjal, da bo nekdanji ženi, sicer oblikovalki torbic, plačal več, kot je bilo zapisano v njuni predporočni pogodbi. "Kevin in Christine Costner sta prišla do sporazumne rešitve vseh vprašanj v zvezi z njunim ločitvenim postopkom," sta njuna predstavnika zapisala v skupni izjavi za Page Six.

Witherspoonova se je letos marca po 12 letih zakona ločila od Jima Totha. Foto: Guliverimage

Witherspoonova ima z Tothom 11-letnega sina Tennesseeja, iz prejšnjega razmerja pa ima igralka še 24-letno hčer Avo in 20-letnega sina Deacona, ki si ju deli z nekdanjim možem Ryanom Phillippejem.

Costner ima s Christine Baumgartner skupaj tri otroke, stare 12, 14 in 15 let. Pred tem so se zvezdniku filmov Telesni stražar, Pleše z volkovi in Potopljeni svet ter serije Yellowstone v prvem zakonu rodili trije otroci. Zatem se mu je leta 1996 v krajšem razmerju z Bridget Rooney rodil še sin. Skupno ima igralec sedem otrok. Costnerjev zakon s Christine je bil drugi, od leta 1978 do 1994 pa je bil poročen z Cindy Costner.

