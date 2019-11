Ni pogosto, se pa zgodi: mali Archie na lokalnem igrišču užival z vrstniki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je modre krvi, mali Archie v plazenju in igralih uživa prav tako kot vsi ostali otroci. In čeprav svojega prvorojenca princ Harry in Meghan Markle skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti, sta ga tokrat odpeljala na eno od javnih igrišč v bližini njihovega doma.