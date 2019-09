Nagajiva kraljica se je ponorčevala iz zmedenih ameriških turistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kraljičin varnostnik je razkril, kako je kraljica Elizabeta II. nekoč potegnila za nos ameriške turiste, ki so naleteli na njeno visočanstvo, a je niso prepoznali.

Neki ameriški turisti so na kraljico Elizabeto II. naleteli blizu njenega posestva ob gradu Balmoral na Škotskem, kjer se je njeno visočanstvo sprehajalo v povsem običajni opravi: v tvidasti obleki in z ruto v laseh. Pri tem jo je spremljal en varnostnik.

Turisti so jo ogovorili in jo spraševali, če živi blizu in če je že kdaj spoznala kraljico. 93-letna britanska monarhinja jim je odgovorila, da res živi blizu, a da sama še ni srečala kraljice, njen varnostnik pa jo je.

Prav ta varnostnik, Richard Griffin, je anekdoto nedavno delil z britanskimi časopisi.

Britanska monarhinja se ob posestvu Balmoral najraje sprehaja oblečena v povsem običajna oblačila. Foto: Getty Images

Kraj, kjer je kot navadna smrtnica

Kraljica menda uživa v sprehodih kot navadni smrtniki, kadar je nastanjena v gradu Balmoral. Takrat barvita oblačila, v katerih jo je vajena javnost, zamenja za preprostejše oprave in najraje gumijaste škornje, da se bolje zlije z okolico.

Balmoral je priljubljena rezidenca britanske kraljeve družine že od leta 1852. Kraljica tam preživi vsako poletje, pogosto pa se ji pridružijo še drugi člani družine; predvsem princ William z ženo Kate in njunimi tremi otroci Georgeom, Charlotte in Louisom ter princ Charles z ženo Camillo.

Njena vnukinja, princesa Eugenie, je nekoč dejala, da je babica tam najsrečnejša.

Grad Balmoral je kraljičina priljubljena rezidenca, predvsem v poletnih mesecih. Foto: Reuters

Preberite tudi: