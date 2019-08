Meghan Markle bi se rada branila "pred krutimi britanskimi mediji", a se ne more

Medtem ko med britanskimi mediji skoraj vsakodnevno krožijo negativne novice o princu Harryju in njegovi ženi Meghan Markle, se ta poskuša osredotočati na druge projekte. Rada bi se branila, a se ne more.

Us Weekly poroča, da naj bi bila Meghan Markle zelo pod stresom zaradi britanskih medijev, ki zanjo in za njenega moža princa Harryja skorajda ne najdejo več lepih besed.

To leti predvsem na zadnja poročanja o njunih potovanjih z zasebnim letalom, čeprav pravita, da nočeta dodatno obremenjevati okolja, na očitke, da je Meghan naslovnico, ki jo je oblikovala za revijo Vogue, skopirala, ter tudi na to, da si je na turnirju v Wimbledonu drznila zahtevati zasebnost.

"Zelo ji je težko"

Vir je za Us Weekly izdal, da naj bi si Meghan zelo želela javno spregovoriti in se braniti pred "krutimi britanskimi mediji", a ji to ni dovoljeno. "Zelo ji je težko," so zapisali v reviji.

Še pred zaroko s princem je za Vanity Fair dejala, da sicer nikoli ne bere člankov o sebi, a menda ji je zdaj težko predvsem zato, ker se ne more postaviti zase. "Frustrirajoče je, če nimaš glasu, in Meghan se je vedno zanašala nase ter se postavljala zase in za druge. Vedno je bila zelo samostojna, zdaj pa ji je bilo to odvzeto," so še izdali viri.

Pretekli mesec je med premiero filma Levji kralj glasbeniku Pharrellu Williamsu celo priznala, da jima s Harryjem ni lahko. Ko jima je Pharrell povedal, da "navija zanju", mu je Meghan odgovorila: "Hvala. Ničesar nama ne olajšajo." Pri tem naj bi merila prav na britanske medije.

