Hugh Grant besen na Borisa Johnsona: Britaniji se gnusiš

Britanska kraljica Elizabeta II. je včeraj odobrila začasno prekinitev dela, ki jo je predlagal britanski premier Boris Johnson. Prekinitev je razburila mnoge, na ulicah britanskih mest je protestiralo več tisoč ljudi, spletna peticija proti suspenzu pa je zbrala že več kot milijon podpisov.

Precej jezen pa je tudi znani igralec Hugh Grant, ki svojega besa ni hotel skrivati in je na Twitterju zapisal: "Ne boš se zaje*** s prihodnostjo mojih otrok. Ne boš uničil svobode, za katero se je moj dedek boril v dveh svetovnih vojnah. Odje***, ti čezmerno promovirana gumijasta igračka. Britaniji se gnusiš ti in tvoja tolpa samozadovoljevalnih prefektov."

Hughova objava si je prislužila že 285 tisoč všečkov in več kot 70 tisoč retvitov.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI