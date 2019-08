Kraljica odobrila začasni suspenz britanskega parlamenta #brexit

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Formalno gre za t. i. prorogacijo, suspendiranje dela parlamenta pred začetkom novega zasedanja. To stori kraljica na predlog premierja.

Foto: Reuters

Britanska kraljica Elizabeta II. je danes odobrila začasno prekinitev dela, ki jo je predlagal britanski premier Boris Johnson. Prekinitev se bo začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra. V času tovrstne prorogacije v parlamentu ni razprav in glasovanja, običajno pa se tudi vsi predlogi zakonov, katerih postopki se v prejšnjem zasedanju niso zaključili, umaknejo iz procedure.