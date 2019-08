EU: Johnson ne predlaga alternativ irskemu varovalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pismo ne predvideva zakonite operativne rešitve za preprečitev ponovne vzpostavitve trde meje na irskem otoku," je novinarjem povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Natasha Bertaud.

Poudarila je še, da je stališče komisije podobno stališču predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska. "Varovalo je zavarovanje, da bi se izognili trdi meji, dokler ne bomo našli alternative. Tisti, ki nasprotujejo varovalu in ne predlagajo realističnih alternativ, dejansko podpirajo ponovno vzpostavitev meje, čeprav tega ne priznajo," je na Twitterju poudaril Tusk.

Britanski predstavniki od 1. septembra na večini srečanj držav članic Evropske unije ne bodo več sodelovali, je danes sporočila britanska vlada. Sodelovali bodo le še na srečanjih, na katerih bodo razpravljali o zadevah v britanskem nacionalnem interesu. Tako se bo tudi premier Boris Johnson še naprej udeleževal zasedanj Evropskega sveta.

Razmišljali bodo o praktičnih rešitvah

Bertaudova je dodala, da je Evropska komisija še naprej pripravljena konstruktivno delovati v okviru svojega mandata.

Pogajalec Evropskega parlamenta za brexit Guy Verhofstadt je ob tem na Twitterju zapisal, da ne vidi večine v parlamentu, ki bi podprla umik varovala iz izstopnega sporazuma. "Gre za ključno zavarovalno polico, ki je bila izpogajana v dobri veri in so jo podprli prebivalci irskega otoka. Čas za grožnje in politične igrice obtoževanja se hitro izteka," je poudaril.

Nemška kanclerka Angela Merkel, ki bo v sredo v Berlinu gostila Borisa Johnsona, je medtem zavrnila ponovna pogajanja o izstopnem sporazumu. "Ko bomo našli praktično rešitev, s katero bomo ohranili velikonočni sporazum in obenem lahko določili meje notranjega trga, ne bomo več potrebovali varovala," je povedala.

Foto: Reuters

"Seveda bomo razmišljali o praktičnih rešitvah," je napovedala. Dejala je, da bi lahko te našli tudi v krajšem času. Evropska unija je na to po njenih besedah pripravljena.

Britanski premier je v pismu Tusku predlagal črtanje irskega varovala iz sporazuma, ki ga je sklenila njegova predhodnica Theresa May. "Predlagam, da se varovalo nadomesti z zavezo, da se takšne ureditve uvede do konca prehodnega obdobja in v okviru prihodnjih odnosov," je zapisal Johnson.

Irsko varovalo, ki naj bi ohranilo odprto mejo na irskem otoku, je označil za nedemokratično in neskladno s suverenostjo Združenega kraljestva.

Novi britanski premier sicer vztraja, da bo 31. oktobra Velika Britanija v vsakem primeru zapustila EU, z dogovorom ali brez njega. A v tem pismu je nekoliko omilil ton in zagotovil, da si bo njegova vlada energično in odločno prizadevala za to, da bi sklenili dogovor.