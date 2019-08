Johnson z veliko medijsko kampanjo za brexit brez dogovora

Britanska vlada pod vodstvom novopečenega premierja Borisa Johnsona namerava na Otoku in tudi v celinski Evropi zagnati veliko medijsko kampanjo za brexit brez dogovora. Glavni namen omenjene kampanje je prepričati vlade držav članic EU in evropske državljane, da Združeno kraljestvo resno razmišlja o izstopu iz povezave 31. oktobra, pa naj bo z dogovorom z Brusljem ali brez njega.

Po poročanju Politica namerava britanska vlada pod vodstvom Borisa Johnsona v kampanjo vključiti največje evropske časopise, ki bi objavljali oglase in informacije britanske vlade glede brexita.

Del kampanje naj bi bil namenjen izključno britanskim državljanom, ki živijo v tujini oziroma v drugih državah članicah EU, hkrati pa bi državljanom drugih evropskih držav sporočili, da se Združeno kraljestvo ne pretvarja in da bo EU zagotovo zapustilo konec oktobra.

Kampanjo naj bi spremljala Johnsonova srečanja z evropskimi voditelji

Čeprav Johnson trdi, da se z Brusljem ne bo pogajal, dokler evropski voditelji ne bodo privolili v to, da se z Veliko Britanijo spet začnejo pogajati o izstopnem sporazumu, ki so ga sklenili z njegovo predhodnico Thereso May, naj bi kampanjo spremljala tudi njegova srečanja z voditelji najmočnejših držav EU.

Kampanjo naj bi spremljala Johnsonova srečanja z evropskimi voditelji najmočnejših držav članic. Foto: Reuters

Tako naj bi se Johnson ob robu srečanja skupine G7 v Biarritzu v Franciji konec avgusta srečal z nemško kanclerko Angelo Merkel, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in italijanskim premierjem Guiseppejem Contejem. "Pravzaprav smo kampanjo že zagnali. V zadnjih treh dneh je bila vlada bolj aktivna kot v zadnjih treh mesecih," je za Politico povedal neimenovani vir iz britanske vlade.

Za priprave na brexit brez dogovora namenili še 2,3 milijarde evrov

Britanski finančni minister Sajid Javid je medtem že sporočil, da bo britanska vlada za priprave na izstop iz Unije brez dogovora namenila dodatnih 2,1 milijarde britanskih funtov oziroma 2,3 milijarde evrov.

Polovico vsote bi nemudoma uporabili za prioritete, kot sta gradnja dodatne prometne in logistične infrastrukture v pristaniščih ter rekrutiranje obmejnih policistov in uradnikov, ter za prevoz in zaloge zdravil. Drugo polovico denarja bi zadržali ter kasneje po potrebi razporedili vladnim oddelkom in agencijam po različnih delih države.

Po zadnjem scenariju bo Velika Britanija EU zapustila 31. oktobra. Britanski premier Boris Johnson napoveduje, da se bo to res zgodilo, in sicer z dogovorom z Brusljem ali brez njega. Foto: Reuters

"Združeno kraljestvo bo EU zapustilo v 92 dneh, zato je bistveno, da pospešimo naše načrte in zagotovimo, da bomo pripravljeni. Želimo si dobrega dogovora, ki bo odpravil nedemokratičen zastoj. Toda če ne moremo dobiti dobrega dogovora, potem bomo morali oditi brez njega," je izjavil Javid. Za prej omenjeno medijsko kampanjo, ki jo je že odobril novi minister za brexit Michael Gove, bodo na Otoku namenili 138 milijonov funtov oziroma približno 150 milijonov evrov.

Johnson bi konec oktobra iz EU izstopil tudi brez dogovora

Potem ko je Boris Johnson prejšnji teden postal novi britanski premier, je obljubil turbulentne spremembe glede priprav na brexit. Če Združeno kraljestvo z EU ne bo doseglo novega sporazuma o izstopu, Johnson napoveduje, da bo država iz EU 31. oktobra izstopila brez dogovora.

Premier si želi, da bi iz obstoječega dogovora najprej izključili določilo, s katerim bi se izognili tako imenovani trdi meji med Irsko in Severno Irsko, ki je del Združenega kraljestva. To naj bi bil po poročanju medijev Johnsonov predpogoj za nov dogovor z Brusljem. Če tega ne bo, Johnson pravi, da Združenemu kraljestvu ne preostane nič drugega, kot da EU zapusti brez dogovora.