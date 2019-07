Škotska premierka: Johnson si želi brexit brez dogovora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škotska premierka Nicola Sturgeon je po pogovoru z novim britanskim premierjem Borisom Johnsonom, ki je bil v ponedeljek na prvem uradnem obisku na Škotskem, dejala, da si Johnson želi brexit brez dogovora, čeprav bi to lahko vodilo tudi k razpadu države.

"Po pogovoru z Borisom Johnsonom, za vsem tem pretvarjanjem in širokoustenjem, gre za nevarno vlado," je dejala predsednica škotske vlade Nicola Sturgeon. Prebivalci Škotske so na referendumu o brexitu pred tremi leti večinsko glasovali za obstanek Združenega kraljestva v EU.

Sturgeonova: To je izredno nevarno za Škotsko in Združeno kraljestvo

Sturgeonova je prepričana, da si novi britanski premier želi brexit brez dogovora. "To je sicer odločno zanikal, a mislim, da si želi brexit brez dogovora," je povedala škotska premierka. Po njenem mnenju je Johnsonova strategija do brexita zelo trda zato, da bi bila obsojena na propad. "To je izredno nevarno za Škotsko, pravzaprav za celotno Združeno kraljestvo," je dodala Sturgeonova.

Škotska premierka Nicola Sturgeon meni, da so Johnsonovi načrti nevarni za Škotsko in tudi za Združeno kraljestvo. Foto: Reuters

Johnson, ki je kot novi vodja torijcev položaj britanskega premierja zasedel preteklo sredo, pravi, da želi nova pogajanja o izstopnem sporazumu z EU, kar pa v Bruslju odločno zavračajo. Britanski premier napoveduje tudi, da bo država z dogovorom ali brez njega iz EU izstopila 31. oktobra.

Johnson v brexitu vidi veliko gospodarsko priložnost

V brexitu Johnson sicer vidi tudi veliko gospodarsko priložnost. V ponedeljek je tako napovedal vlaganja v višini 332 milijonov evrov na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu. Kot so sporočili, se je nova ministrica za mednarodno trgovino Elizabeth Truss v ponedeljek sestala z ameriškim veleposlanikom v Londonu na pogovorih o pospešitvi prostotrgovinskega dogovora med ZDA in Veliko Britanijo po brexitu.

Po severni Angliji in Škotski bo Johnson v okviru svoje turneje, med katero želi pridobiti podporo za svoja stališča do brexita in pokazati, da nimajo prav tisti, ki trdijo, da bi država v primeru brexita brez dogovora lahko razpadla, danes obiskal Wales.

Škoti bi se lahko spet podali na referendum o neodvisnosti

Na Škotskem so o neodvisnosti od Združenega kraljestva glasovali na referendumu leta 2014, vendar je večina volivcev odločila, da ostanejo pod britansko krono. Sturgeonova, ki je tudi vodja škotskih nacionalistov, je pred kratkim opozorila, da bo škotski parlament razmislil o zakonodaji, ki bi v prihodnjih mesecih lahko omogočila drugi referendum o neodvisnosti.

Irski premier Leo Varadkar je pred dnevi opozori, da bi brexit brez dogovora lahko spet vzbudil tudi prizadevanja za združitev Republike Irske in Severne Irske, ki je del Združenega kraljestva.