Johnson na Škotskem napovedal svetlo prihodnost po brexitu

Novi britanski premier Boris Johnson je danes na Škotskem pozval k obnovitvi vezi, ki povezujejo Združeno kraljestvo. Na svojem prvem uradnem obisku, odkar je prejšnji teden nastopil položaj, je obljubil svetlo prihodnost po brexitu ter napovedal 300 milijonov funtov novih sredstev za lokalne skupnosti na Škotskem, v Walesu in Severnem Irskem.

"Medtem ko se pripravljamo na svetlo prihodnost po brexitu, je pomembno, da obnovimo vezi, ki povezujejo naše Združeno kraljestvo," je po poročanju britanskega BBC dejal Johnson, ki se bo popoldne v Edinburghu srečal s škotsko premierko Nicolo Sturgeon in voditeljico škotskih torijcev Ruth Davidson.

Johnson, ki je v vojaški pomorski bazi Faslane napovedal 300 milijonov funtov sredstev za projekte, ki bodo po njegovem spodbudili gospodarstvo na Škotskem, v Walesu in Severnem Irskem, vztraja, da bo Združeno kraljestvo 31. oktobra v vsakem primeru - z dogovorom ali brez njega - zapustilo Evropsko unijo.

Krepijo se pozivi za referendum o neodvisnosti

Foto: Reuters Na Škotskem se krepijo pozivi k novemu referendumu o neodvisnosti te britanske dežele. Škotska premierka Nicola Sturgeon je pred današnjimi pogovori poudarila, da Johnsonova vlada pelje državo v "katastrofo". Kot je dejala, se bo borila proti izstopu brez dogovora, ki bi zahteval izgubo 100 tisoč delovnih mest ter gospodarstvo vodilo v recesijo.

Za Škotsko je od Johnsona prejšnji teden zahtevala alternativo njegovemu načrtu o brexitu. Dodala je, da bo škotski parlament razmislil o zakonodaji, ki bi v prihodnjih mesecih lahko omogočila nov referendum o neodvisnosti.

Škotska prva postaja v okviru obiska sosednih držav

Johnson je že pred obiskom na Škotskem poudaril: "Naša unija je najuspešnejša politična in gospodarska unija v zgodovini. Smo globalna blagovna znamka in skupaj smo varnejši, močnejši in uspešnejši."

Škotska je prva postaja novega britanskega premiera v okviru turneje po britanskih deželah, v katerih poskuša pridobiti dodatno podporo za svoje načrte o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.