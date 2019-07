Irski minister: Johnson Veliko Britanijo krmari k trku z EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi britanski ministrski predsednik Boris Johnson namerno krmari Veliko Britanijo k trku z Evropsko unijo in Irsko glede pogajanj o izstopu Velike Britanije iz EU, je danes ocenil irski zunanji minister Simon Coveney.

Dodal je, da lahko samo Johnson sam odgovori na vprašaje, zakaj to počne.

Boris Johnson je v svojem nastopnem govoru v britanskem parlamentu v četrtek obljubil, da si bo prizadeval za ponovno odprtje pogajanj o že sklenjenem dogovoru z Brusljem o izstopu Združenega kraljestva iz povezave, kar ostali voditelji EU ostro zavračajo. Hkrati je britanski premier zaostril retoriko glede odhoda Velike Britanije iz EU in poudaril, da bo Otok zapustil povezavo 31. oktobra tudi brez dogovora.

Glavno jabolka spora je irsko varovalo

Johnsonovi komentarji so bili "zelo nekoristni," je ocenil Convey. "Z vidika pogajanj o brexitu je bil včerajšnji dan zelo slab dan. Počakati moramo in videti, če se bo to sporočilo Londona kaj spremenilo," je še dejal.

Glavno jabolko spora je prav irsko varovalo v dogovoru o brexitu, katerega namen je ohranitev odprte meje na Irskem, Velika Britanija pa bi ostala del evropske carinske unije, dokler ne bi dosegli trgovinskega sporazuma.

Prav zaradi irskega varovala je sklenjen dogovor med Brusljem in London britanski parlament trikrat zavrnil v času Johnsonove predhodnice Therese May. Država se je zaradi tega znašla na robu politične krize, prav tako je bila potrebno podaljšati rok za izstop Velike Britanije na 31. oktober, Mayeva pa je bila primorana odstopiti s premierskega položaja.