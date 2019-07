Irski premier: Johnsonov načrt za brexit daleč od realnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog novega britanskega premierja Borisa Johnsona, da bi v prihodnjih tednih z EU dosegli v prihodnjih mesecih, je zelo daleč od realnosti, je v sredo ocenil irski premier Leo Varadkar. Kot je dodal po poročanju tujih tiskovnih agencij, se kaj takšnega v realnem svetu ne more zgoditi.

"Evropski svet se bo prvič sešel 12. oktobra. Nimamo načrtov, da bi se sešli prej," je še dejal Leo Varadkar za irsko radiotelevizijo RTE.

Varadkar je Johnsona še pozval, naj svoj predlog za brexit pojasni podrobneje. "Rad bi, da bi na kosti, o katerih je govoril danes, dodal še malo mesa," je ponazoril. "Samozavest in navdušenje nista ustrezna zamenjava za evropsko ali zunanjo politiko," je bil Varadkar še kritičen do Johnsona, ki so mu v času, ko je bil zunanji minister, pogosto očitali širokoustenje.

Johnson je v sredinem govoru po imenovanju na položaj izrazil prepričanje, da London lahko v 99 dneh, koliko je še preostalo do predvidenega odhoda iz povezave, sklene nov in boljši dogovor z Brusljem. Mora pa biti Velika Britanija pripravljena tudi "na možnost, da bo Bruselj zavrnil nadaljnja pogajanja", zaradi česar bodo prisiljeni v brexit brez dogovora, je dodal. Ponovil je še, da bo Združeno kraljestvo 31. oktobra zapustilo Evropsko unijo.