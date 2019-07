V novi britanski vladi večinoma zagovorniki brexita

V novi britanski vladi pod vodstvom evroskeptika Borisa Johnsona bosta do dve tretjini zagovornikov brexita, danes poročajo britanski mediji, ki se sklicujejo na vire blizu Johnsonu. V vladi, ki naj bi odsevala "sodobno Britanijo", bo tudi več žensk in pripadnikov narodnostnih manjšin kot v kabinetu dosedanje premierke Therese May.

Po poročanju britanskega BBC bi lahko Boris Johnson imena nekaterih ključnih članov svoje vlade, kot sta notranji in finančni minister, sporočil še danes, kmalu po prevzemu položaja. Pričakovati je mogoče, da bo imena vseh članov svojega ministrskega kabineta razkril do petka, do začetka parlamentarnih počitnic. Do takrat naj bi poslancem tudi pojasnil svoje načrte v zvezi z izstopom iz EU.

Časnik Times kot najverjetnejšo prihodnjo notranjo ministrico omenja Priti Patel, nekdanjo ministrico za razvoj in gorečo zagovornico brexita. Patelova je s položaja ministrice za razvoj odstopila novembra 2017, potem ko je pricurljalo v javnost, da se je brez dogovora z vlado med dopustom v Izraelu srečala s premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Vprašanje je tudi, kdo bo nasledil finančnega ministra Philipa Hammonda, ki je že pred dnevi napovedal, da ne bo več sodeloval v vladi, če bo Johnson novi premier. Po poročanju BBC so v igri za ta položaj notranji minister v vladi Mayeve Sajid Javid, nekdanji minister za brexit Dominic Raab ter sedanja namestnica Hammonda Liz Truss.

Nekdanji londonski župan in nekdanji zunanji minister Johnson je na glasovanju za vodjo konservativcev premagal aktualnega vodjo diplomacije Jeremyja Hunta. Danes bo na položaju nasledil Mayevo, potem ko bo ta predala odstopno izjavo kraljici Elizabeti II., monarhinja pa ga bo imenovala za premierja.