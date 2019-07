Boris Johnson prevzema krmilo britanske vlade #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi vodja britanskih konservativcev Boris Johnson bo danes prevzel vodenje britanske vlade. Na tem položaju bo nasledil Thereso May, ki bo kraljici Elizabeti II. danes tudi uradno predala svojo odstopno izjavo. Nato bo moral za potrditev premierskega položaja Buckinghamsko palačo popoldne obiskati še Johnson.

Nekdanji londonski župan in nekdanji zunanji minister Boris Johnson je na glasovanju za vodjo konservativcev premagal aktualnega vodjo diplomacije Jeremyja Hunta.

Britanski politiki nad Johnsonom niso navdušeni

Po objavi izidov volitev je napovedal, da se bo takoj lotil dela ter da bo do 31. oktobra izvedel brexit. V EU so v odzivu na izvolitev Johnsona poudarili, da so pripravljeni sodelovati z njim, a vztrajajo pri ločitvenem sporazumu.

V britanski politiki izvolitve Johnsona večinoma niso sprejeli z navdušenjem. Več ministrov je napovedalo odstop zaradi njegovih izjav, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije konec oktobra z dogovorom ali brez njega. Tudi vodje opozicijskih strank so v odzivih večinoma poudarjali, da Johnson ni primeren za premierja.

Za Mayevo, ki je britansko vlado vodila tri leta, bo danes zadnji dan na premierskem stolčku. Okoli poldneva bo po napovedih še zadnjič odgovarjala na vprašanja poslancev, nato bo imela kratek poslovilni govor na Downing Streetu, zatem pa bo kraljici Elizabeti II. tudi uradno predala svojo odstopno izjavo.

Triindevetdesetletna monarhinja bo popoldne sprejela še Johnsona, ki bo po potrditvi imel govor pred sedežem vlade.