Za Johnsona bo tudi EU kriva za morebiten brexit brez dogovora

Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson, ki je favorit za novega vodjo torijcev in s tem britanskega premierja, je v sredo namignil, da bo Evropska unija nosila del odgovornosti, če bo Velika Britanija iz povezave izstopila brez dogovora.

V zadnjem soočenju kandidatov za šefa britanskih konservativcev, ki bo postal tudi premier - Borisa Johnsona in sedanjega zunanjega ministra Jeremyja Hunta - je Johnson v sredo zvečer v Londonu dejal, da bo to poletje z Unijo poskušal izpogajati nove pogoje za izstop, ki je predviden 31. oktobra.

Izstop pod drugačnimi pogoji?

Če Unija ne bo pokazala prožnosti in pripravljenosti na kompromis, "očitno ne bomo imeli druge izbire, kot da se pripravimo za izstop pod drugačnimi pogoji," je dejal nekdanji župan Londona pred 2.500 člani stranke v odgovorih na vprašanja.

Johnson sicer svojo kampanjo za naslednika na stolčku premierke Therese May temelji na obljubi, da bo Velika Britanija iz unije izstopila 31. oktobra z ali brez dogovora z Brusljem.

Voditelji EU so že večkrat dali Londonu jasno vedeti, da se ne bodo znova pogajali o izstopnem dogovoru, ki je bil sklenjen maja lani, čeprav so ga britanski poslanci zavrnili že trikrat. Johnson in Hunt medtem vztrajata, da bosta iz dogovora poskušala doseči umik spornega varovala za ohranitev odprtih meja na Irskem.

Večina poslancev v predstavniškem domu parlamenta medtem nasprotuje brexitu brez dogovora zaradi strahu pred gospodarskimi posledicami, a doslej jim za njegovo preprečitev ni uspelo sprejeti ustreznih ukrepov.

Johnson sicer v sredo ni želel komentirati medijskih poročil, da oktobra pred predvidenim brexitom ne bi bilo zasedanja parlamenta, kar pomeni, da poslanci ne bi mogli glasovati proti morebitnemu izstopu iz Unije brez dogovora. Zasedanja parlamenta naj ne bi bilo, ker naj bi program dela vlade predstavil šele novembra. Vztrajal je, da se izstopa brez dogovora ni treba bati, dokler je država dobro pripravljena.

Zavrnil je upanje, da bo država po izstopu kmalu sklenila nov trgovinski dogovor z ZDA. Dejal je, da tega kmalu ne bo mogoče storiti. Johnson si sicer želi, da bi Velika Britanija po izstopu ohranila podobne pogoje do sklenitve novega trgovinskega dogovora z EU, vključno z alternativnim načrtom za irsko mejo.

To je bilo zadnje soočenje, preden bo 23. julija znan novi vodja britanske vladajoče stranke. Njenih okoli 160 tisoč članov odloča po pošti. Novi vodja stranke bo samodejno postal premier, potem ko je Mayeva prav zaradi neuspeha z brexitom odstopila s položaja. Ankete kažejo, da se izvolitev obeta Johnsonu, ki je leta 2016 vodil referendumsko kampanjo za brexit.