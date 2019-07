Johnson in Hunt na televizijskem soočenju predvsem o brexitu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za novega vodjo konservativcev in s tem položaj britanskega predsednika vlade kandidirata Boris Johnson in Jeremy Hunt. Foto: Reuters

Kandidata za novega vodjo britanskih konservativcev ter novega britanskega premierja Boris Johnson in Jeremy Hunt sta se v torek zvečer pomerila v prvem televizijskem soočenju. Hunt je Johnsonu očital, da Britancem daje prazne obljube. Johnson je na drugi strani vztrajal, da bo Velika Britanija iz EU izstopila 31. oktobra, in sicer z dogovorom z Brusljem ali brez njega.

Boris Johnson, ki ima velike možnosti, da bo ta mesec na čelu konservativcev in na premierskem položaju nasledil Thereso May, prebivalcem Otoka obljublja izstop Velike Britanije iz Unije ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Njegov protikandidat Jeremy Hunt mu je očital, da ni iskren glede tveganj, ki bi jih prinesel brexit brez dogovora z Brusljem.

Johnson obljublja, da bo Veliko Britanijo vrnil na pravo pot

"Če si želimo uspešen brexit, ne gre za prazne obljube, temveč za razumevanje podrobnosti, s katerimi bomo dobili dogovor, ki bo pravi za državo," je poudaril Hunt. Johnson, sicer nekdanji londonski župan in Huntov predhodnik na položaju zunanjega ministra, mu je odgovoril, da ima dovolj malodušja, in obljubil, da bo Veliko Britanijo vrnil na pravo pot.

"Nočem spodbujati EU, da bi sprožila moj odstop. Menim, da je zelo pomembno, da ne predvidimo nobenih okoliščin, v katerih nam ne bi uspelo izstopiti iz EU 31. oktobra," je dejal Boris Johnson. Foto: Reuters

Zatrdil je še, da ne bo odstopil, če bi bil brexit 31. oktobra spet preložen. "Nočem spodbujati EU, da bi sprožila moj odstop. Menim, da je zelo pomembno, da ne predvidimo nobenih okoliščin, v katerih nam ne bi uspelo izstopiti iz EU 31. oktobra," je dodal Johnson.

O novem vodji stranke odloča 160 tisoč članov stranke

O novem vodji torijcev odloča okoli 160 tisoč članov stranke. Izide glasovanja bodo objavili 23. julija. Po anketi YouGov, ki je bila objavljena pretekli konec tedna, ima Johnson 74 odstotkov podpore med konservativci, vendar se je med torkovim enournim televizijskim soočenjem pokazalo, da se Hunt ne namerava vdati brez boja.