Trump kritičen do Mayeve: Kakšno godljo je ustvarila

Ameriški predsednik Donald Trump je bil kritičen do ravnanja britanske premierke Therese May glede brexita. Foto: Reuters

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek sporočil, da se ne bo ukvarjal z ocenami britanskega veleposlanika v ZDA, ki je bil v objavljenih diplomatskih depešah kritičen do njegove administracije, je na Twitterju kritiziral odhajajočo britansko premierko Thereso May. Kritičen je bil predvsem do njenih odločitev glede brexita, ob tem pa zapisal, da Mayeva ni upoštevala njegovih nasvetov.

"Bil sem zelo kritičen do tega, kako sta Velika Britanija in premierka Theresa May ravnali v primeru brexita. Kakšno godljo je ustvarila skupaj s svojimi predstavniki. Povedal sem ji, kako naj to naredi, ampak se je odločila za drugo pot," je poudaril ameriški predsednik Donald Trump.

"Najboljši vtis je name naredila kraljica"

Glede britanskega veleposlanika v ZDA Kima Darrocha je Trump zapisal, da ga ne pozna, ve pa, da ga v ZDA ne marajo oziroma o njem nimajo dobrega mnenja.

"Name je najboljši vtis naredila kraljica," je britansko kraljico Elizabeto II. na Twitterju pohvalil ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Getty Images

"Z njim se ne bomo več ukvarjali. Dobra novica za čudovito Združeno kraljestvo pa je, da bo kmalu imelo novega premierja. Čeprav sem užival v veličastnem državniškem obisku prejšnji mesec, je name najboljši vtis naredila kraljica," je tvitnil Trump.

Mayeva: London obžaluje objavo zaupnih informacij

Britanski tabloid Daily Mail je v nedeljo objavil več Darrochovih depeš, v katerih veleposlanik Trumpovo administracijo opisuje kot popolno katastrofo in meni, da ne bo nikoli postala bolj normalna.

Trump je po mnenju poznavalcev zdaj užaljen in se znaša nad Mayevo, ki je sporočila le, da je objava zaupnih informacij, ki jih London obžaluje, nedopustna. Za vsebino depeš opravičila britanske strani za zdaj ni bilo.