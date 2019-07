Trump z Macronom spet govoril o Iranu

Predsednika sta se pogovarjala o prizadevanjih, da Iran ne pride do jedrskega orožja in da se konča razdiralno obnašanje Irana na Bližnjem vzhodu, so sporočili iz Bele hiše. To je bil že drugi telefonski pogovor med Donaldom Trumpom in Emmanuelom Macronom o Iranu v tednu dni.

ZDA odstopile od sporazuma in proti Iranu uvedle sankcije

Trump je z odstopom od iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015, s katerim se je Iran zavezal, da ne bo poskušal priti do jedrskega orožja, svet pa se je zavezal k ukinitvi sankcij, povzročil zaostritve. ZDA so od sporazuma odstopile in proti Teheranu uvedle sankcije, z njimi pa grozijo vsem, ki poslujejo z Iranom.

Iran je do nedavnega sporazum spoštoval, nato so se povečale napetosti v Perzijskem zalivu z obtožbami, da Iran izvaja teroristične napade na naftne tankerje. ZDA so zato povečale vojaško navzočnost na območju, Iran pa je sestrelil ameriško brezpilotno letalo. Trump naj bi nato že ukazal povračilni napad, a naj bi si tik pred zdajci premislil.

Evropa in druge podpisnice poskušajo mednarodni jedrski sporazum rešiti, Iran pa je napovedal povečanje proizvodnje oplemenitenega urana oziroma plemenitenja urana nad mejo, določeno s sporazumom, s čimer poskuša prisiliti Evropo, naj pritisne na Washington. Nove ameriške sankcije so za Teheran boleče, Iran pa od Evrope želi, da poišče način, kako se tem sankcijam izogniti.

IAEA je potrdila, da je Iran obogatil uran nad dovoljeno mejo

Macron pošilja v Iran svoje diplomate, v soboto pa se je po telefonu pogovarjal z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem. Francoski predsednik je junija dejal, da bo poskušal prepričati Trumpa o omilitvi sankcij predvsem glede izvoza iranske nafte. To mu doslej še ni uspelo, čeprav iz Washingtona prihajajo mešani signali. Trump je namreč dejal, da se je pripravljen pogovarjati, vendar pa Teheran ne kaže zanimanja, dokler Washington ne popusti glede sankcij.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je v ponedeljek potrdila, da je Iran obogatil uran nad zgornjo mejo 3,67 odstotka, ki je bila določena v mednarodnem jedrskem sporazumu iz leta 2015. To je IAEA potrdila po tem, ko je Teheran v ponedeljek sporočil, da je presegel dogovorjeno omejitev in obogatil uran na več kot 4,5 odstotka. Oblasti v Teheranu so že v nedeljo napovedale bogatenje urana do 20 odstotkov. Za izdelavo jedrskega orožja je potreben sicer uran, obogaten na 90 odstotkov.