Trumpova vlada pripravljena na izgon milijona nezakonitih priseljencev

Vršilec dolžnosti direktorja službe za državljanstvo in priseljevanje ZDA Ken Cuccinelli je v nedeljo na televiziji CBS zagotovil, da so pripravljeni na identifikacijo, aretacijo in izgon približno milijona nezakonitih priseljencev, ki so jim sodišča že odredila izgon. V ZDA je sicer trenutno okoli 12 milijonov nezakonitih priseljencev.