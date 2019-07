Oče novega britanskega premierja se je navdušil nad Slovenijo

Stanley Johnson, oče novega britanskega premierja Borisa Johnsona, ima za sabo pestro kariero, med drugim je delal za Svetovno banko, bil je evropski poslanec, že od nekdaj pa je zagret okoljevarstvenik in popotnik, o čemer je napisal več knjig in vrsto člankov v najpomembnejših britanskih medijih.

Medtem ko je Boris Johnson glasen zagovornik brexita, mu njegov oče Stanley nasprotuje. Foto: Getty Images

Tako je leta 2012 dnevni časopis Daily Mail objavil njegovo reportažo z oddiha v Sloveniji. Naše države takrat ni obiskal prvič, skoznjo se je peljal že kakšnega pol stoletja prej, ko je z motorjem potoval od Velike Britanije do Kitajske, pred sedmimi leti pa si je za spoznavanje Slovenije vzel več časa.

"Prizor za na razglednico"

Dopust sta z ženo Jenny začela na Bledu, kjer sta prebivala v Vili Bled in seveda obiskala tudi otok na Blejskem jezeru. "Če je kje kakšen prizor za na razglednico, je to ta," je v Daily Mailu zapisal Johnson, "mali otok je okronan s cerkvijo, njen beli zvonik z rdečo streho pa ima spektakularno ozadje Julijskih Alp."

Foto: Thinkstock

"Ljubljana je očarljiva"

Navdušila ga je tudi Ljubljana, skozi katero se je, kot omenjeno, z motorjem peljal 50 let pred tem. "Ne vem, zakaj sem tako dolgo odlašal s ponovnim obiskom, to mesto je očarljivo," je zapisal in dodal, da si je v enem od lokalov v središču mesta privoščil vino. "Slovenska vina so med najboljšimi na svetu," je zatrdil, "nekega domačina sem vprašal, zakaj ga ne izvažajo v večjih količinah, pa mi je odvrnil, da ga raje spijejo sami."

Boris in Stanley Johnson Foto: Getty Images

Neuspešen "lov" na kočevskega medveda

Odkrivanje Slovenije je nadaljeval z obiskom Postojnske jame ("Slovenija je menda naluknjana kot švicarski sir," je dodal ob tem), Lipice in Pirana, za konec pa se je kot navdušen okoljevarstvenik ob spremstvu vodnika odpravil še v kočevske gozdove, kjer si je želel videti medveda.

To jim sicer tisto noč ni uspelo, toda "na neki čuden način je to le okrepilo moje prepričanje, da se moram spet vrniti v Slovenijo", je zapisal.

Foto: Christine Sonvilla (www.slovenia.info)

Johnson je še poudaril, da je Slovenija popolna destinacija za ljubitelje narave. "Tukaj se ljudje ne izolirajo od narave, čarobna alpska pokrajina s cvetočimi pašniki je odvisna od kmetijstva, od goveda, ki se poleti pase tam," je zapisal in omenil še en slovenski ponos, čebelarstvo. "Narava je prav tako odvisna od dela, ki ga opravljajo čebele," je poudaril ter dodal, da sta z ženo obiskala bohinjskega čebelarja Draga Kotnika, si ogledala njegove panje, poskusila njegov pridelek in se naučila razlikovati med različnimi vrstami medu.

"Naš prijatelj Boris Johnson: novi britanski vodja je zaljubljen v Hrvaško"



Foto: Reuters Boris Johnson pred sedmimi leti prvič dopustoval na Hrvaškem in se popolnoma navdušil nad to državo. S takratno ženo Marino (ločila sta se lani) in njunimi štirimi otroki so bivali v vili v vasici Slivno-Ravno v južni Dalmaciji. "Bili smo malce živčni, ko smo izvedeli, da prihaja, a bil je popolno nasprotje tega, kar smo pričakovali - sproščen, ležeren, zelo zanimiv in preprost človek," je za Jutarnji list povedala lastnica vile, kjer je Johnson preživel svoj prvi dopust na Hrvaškem.



Foto: Reuters Boris Johnson pred sedmimi leti prvič dopustoval na Hrvaškem in se popolnoma navdušil nad to državo. S takratno ženo Marino (ločila sta se lani) in njunimi štirimi otroki so bivali v vili v vasici Slivno-Ravno v južni Dalmaciji. "Bili smo malce živčni, ko smo izvedeli, da prihaja, a bil je popolno nasprotje tega, kar smo pričakovali - sproščen, ležeren, zelo zanimiv in preprost človek," je za Jutarnji list povedala lastnica vile, kjer je Johnson preživel svoj prvi dopust na Hrvaškem.

Od takrat menda skoraj vsako poletje dopustuje pri naših južnih sosedih, dodaja hrvaški časopis, običajno na Braču, kjer veliko kolesari.

