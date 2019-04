Zakaj zvezdniki množično obiskujejo Hrvaško, Slovenije pa ne? #video

Nogometaš Cristiano Ronaldo je preživel velikonočne praznike v Dubrovniku, medtem ko Samuel L. Jackson in Salma Hayek snemata film v Rovinju. Kaj pa se dogaja z elitnim in filmskim turizmom v Sloveniji?

Hrvaška je te dni spremljala dva resničnostna šova. V Dubrovniku je velikonočne praznike preživel nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo. Paparaci so ga spremljali na vsakem koraku: od pristanka z letalom, vrednim 20 milijonov evrov, do sončenja in beljenja zob na terasi.

Cristianu so tabloidi pogledali celo v krožnik. Vtaknili so se tudi v to, da so ga pripeljali čisto do vrat znane restavracije, kamor sta se morala sprehoditi celo kanclerka Merklova in britanski princ Charles, so poročali v oddaji Argument na Planetu.

Igrala Salma Hayek v Rovinju Foto: Instagram

To je bila najboljša reklama za hrvaški turizem pred začetkom poletne sezone, ki jo že zdaj napovedujejo kot rekordno. Hrvatom, ki so pred sezono cene navili najbolj med vsemi v Evropi, je ugled povečalo tudi snemanje hollywoodske uspešnice Krij mi hrbet s Samuelom L. Jacksonom, Salmo Hayek in Ryanom Raynoldsom v Rovinju. Od sredine marca je bil Rovinj, malo večji od naših Portoroža in Pirana, del globalnega blišča.

O elitnem turizmu sta v studiu oddaje Argument razpravljali Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, Maja Uran s fakultete za turistične vede in Nataša Hočevar iz Slovenske turistične organizacije.