Britanska opozicija želi preprečiti brexit brez dogovora

Johnson sicer vztraja, da bo Velika Britanija Evropsko unijo zapustila 31. oktobra, kot je predvideno, in to z dogovorom z unijo ali brez njega. Foto: Reuters

Stranke v skupni izjavi niso pojasnile, kako in kdaj bodo skušali po zakonodajni poti preprečiti brexit brez dogovora. Poslanka zelenih Caroline Lucas je ob tem povedala, da je zakonodajna pot najbolj varna pot za odlog izstopa, ki je trenutno predviden 31. oktobra.

Vodja liberalnih demokratov Jo Swinson je po srečanju dejala, da glasovanje o nezaupnici premierju ostaja zadnja možnost za uresničitev volje parlamenta, vendar pa je glavni predlog zakonodajna pot.

Cobryn bi v vlogi premierja sklical predčasne volitve

Predsednik laburistov Jeremy Corbyn, ki je tudi sklical današnji sestanek, je namreč sredi meseca v pismu drugim političnim strankam predlagal, da bi z glasovanjem o nezaupnici preprečili izstop brez dogovora. Po uspešnem glasovanju o nezaupnici bi bil Corbyn pripravljen za omejen čas prevzeti vodenje vlade. Kot je še zapisal, bi v vlogi premierja sklical predčasne volitve ter zagotovil potrebno podaljšanje roka za izstop in nov referendum o brexitu.

Današnjega srečanja so se poleg laburistov udeležili še poslanci Škotske nacionalne stranke (SNP), liberalnih demokratov, zelenih, valižanske stranke Plaid Cymru in Change UK.

Johnson vztraja pri 31. oktobru z dogovorom ali brez

Še danes naj bi se sicer po telefonu slišala Johnson in odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, so sporočili iz komisije. V sredo pa na pogovore v Bruselj prihaja svetovalec britanskega premierja David Frost.