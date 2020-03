Igralka ne upošteva izolacije: Vse to zaradi gripe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav tudi Američani zadnje dni živijo podobno kot mi – zaprli so se v domove in se odpovedali druženjem – pa nekateri še vedno ne razumejo resnosti situacije. Med njimi je tudi slavna igralka Evangeline Lilly, ki je novi koronavirus označila za navadno gripo in priznala, da se z družino ne drži v izolaciji.

Ob fotografiji skodelice čaja je Evangeline Lilly zapisala: "Pravkar sem otroka odložila na uri telovadbe. Pred vstopom sta si umila roke. Igrata se in smejita." Zraven pa dopisala še ključnik #poselkotobičajno ter s tem nakazala, da je pri njej vse po starem.

Pod objavo se je zgrnila množica ogorčenih komentarjev, češ da s takšnim početjem daje slab zgled svojim oboževalcem, ki bodo prav tako začeli kršiti navodila o izolaciji ter da s tem ne spravlja v nevarnost le sebe in svojih otrok, temveč tudi vse ostale okoli sebe.

Igralki se zdi panika okrog novega koronavirusa pretirana. Prav tako vsi sprejeti ukrepi. Foto: Getty Images

'Vse to zaradi respiratorne gripe'

A igralki se zdi, da iz vsega skupaj svet dela prevelik pomp, saj je, po njenem mnenju, koronavirus podoben navadni gripi. Prav tako meni, da so ukrepi malce pretirani, piše E! News: "Mislim, da se moramo ustaviti in pogledati dejstva, ki nam jih predstavljajo. Ta se namreč ne ujemajo z vseobsegajočo, svetovno izolacijo, nadzorom, norišnico in norostjo, ki jih pravkar izkušamo."

Dodala je še, da je COVID-19 priročno orožje v rokah vladajočih, ki si želijo pridobili še več nadzora nad ljudmi: "Trenutna situacija vse preveč spominja na Maršalov zakon, ki me navdaja z nelagodjem. In vse to zaradi respiratorne gripe. Zoprno je."

Zvezdnica ima sicer doma očeta, ki se bori z levkemijo in zato sodi v najbolj ogroženo skupino, ko gre za okužbo z novim koronavirusom. A tudi to očitno Evangeline Lilly ne pripravi do tega, da bi se držala izolacije. "Nekateri ljudje bolj kot svobodo cenijo življenje. A drugi bolj kot življenje cenijo svobodo. Vsak se odloči zase," njene besede povzema E! News.

Mnogi zvezdniki ostajajo doma in pripravljajo brezplačne koncerte

Medtem pa je k sreči nemalo takšnih zvezdnikov – med njimi Pink, John Legend, Miley Cyrus – ki svojim oboževalcem dajejo dober zgled in ostajajo doma ter k doslednemu upoštevanju izolacije in ostalih odredb spodbujajo tudi vse druge. Da pa čas izolacije olajšajo svojim sledilcem, na družbena omrežja objavljajo kakšne spodbudne govore ali kaj zapojejo.

