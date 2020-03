S koronavirusom je okužen tudi monaški princ Albert

Palača je v uradni izjavi za javnost sporočila, da "ni nikakršnih skrbi za zdravje" princa Alberta. Nadaljuje svoje delo v prostorih zasebnega apartmaja v palači in je stalno v stiku s člani svojega kabineta in ožjimi sodelavci, so dodali v izjavi, poroča STA.

Albert, ki se je testiral v začetku tedna, je pozval Monačane, naj čim bolj omejijo osebne stike z drugimi. Samo strogo upoštevanje pravil lahko prepreči širjenje novega koronavirusa, je poudaril. Vladar Monaka ima sicer 62 let in je med obolelimi za koronavirusom v rizični skupini.

V kneževini Monako, ki šteje okoli 32 tisoč prebivalcev, so doslej potrdili najmanj devet primerov okužbe z novim koronavirusom. Tako kot drugod v sosednji Franciji velja karantena.

Okuženih je vse več zvezdnikov

Princ je le eden od številnih zvezdnikov, ki so zboleli za novim koronavirusom. Okužbo so med drugim razkrili hollywoodski igralec Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson, oba medtem sicer že zapustila bolnišnico in se zdaj zdravita v samoizolaciji, britanski igralec Idris Elba, francoska igralka ukrajinskega rodu Olga Kurylenko ter norveški igralec Kristofer Hivju, ki se ga spomnimo iz serije Igra prestolov.

