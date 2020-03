Koronavirus in mobilniki: Ne počnite te napake #video

Marsikje se zadnje dni pojavljajo tudi opozorila o razkuževanju mobilnih telefonov, saj jih s sabo nosimo vedno in povsod in so lahko pravo leglo bakterij. A nikar ne naredite napake, kot je ta, da bi jih očistili z vodo in milom.

Redno umivanje rok z vodo in milom morda res pomaga pri zaščiti pred bakterijami in virusi, a tega ne počnite pri mobilnih telefonih, opozarjajo pri enem od najbolj priljubljenih in cenjenih servisov za pametne telefone, iDoktorju.

"Na televiziji smo opazili navodila, naj si svoj telefon redno čistimo z milom in vodo, a tega nikar ne počnite," so sporočili in dodali, da naj jih čistimo zgolj z alkoholnimi ali razkužilnimi robčki. Tako jih namreč očistijo tudi sami, ko v roke dobijo napravo za popravilo.

In takšna navodila boste našli tudi na spletu in pri tehnoloških velikanih Apple in Samsung, ki oba svetujeta uporabo vlažilnih robčkov, prepojenih s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom. Le ti bodo učinkovito in brez poškodbe očistili vašo napravo.

Če robčki ne bodo dovolj, uporabite vodo in krpo, a previdno!

V primerih, ko mobilnika z alkoholnimi robčki ne morete očistiti dovolj dobro, uporabite vodo, blago milo in nežno krpo, a pozor. Telefona nikar ne čistite pod tekočo vodo – primer, ki so ga v iDoktorju že obravnavali – temveč krpo le navlažite z milnico in vodo ter previdno očistite napravo. Pri tem se izogibajte vsem odprtinam, kjer bi jo lahko vdor vode poškodoval: vhodom za polnilnik in slušalke.

Pri tem je zelo pomembno, da svoj pametni telefon vedno čistite z nežno krpo, ki ne bo poškodovala zaslona. Izogibajte se tudi uporabi agresivnih čistil, saj lahko tudi ta poškodujejo zaslon naprave.

Telefona nikar ne čistite s preveč vode in milnice, sploh pa ne pod tekočo vodo. Foto: Getty Images

Enako metodo čiščenja/razkuževanja lahko uporabite še na drugih napravah, ki jih nosite s seboj: na tablici in pametni uri.

Preberite več: