Je to prihodnost gradnje družinskih hiš?

Gradnja lastne hiše je ena najpomembnejših, pa tudi najzahtevnejših izkušenj v življenju. Poleg fizičnega dela vključuje številne stresne izzive ter odločitve, od katerih je odvisna kakovost bivanja v lastnem domu. Od izbire gradbenih materialov in opreme do razporeditve prostorov – vsak detajl je pomembno doreči, da na koncu dobimo dom, kot si ga želimo. Vedno večjo težo, pri izbiri načina gradnje, pa imajo materiali, ki nam zagotavljajo takojšnje in dolgoročne prihranke.

Sanjski dom pa se ne konča zgolj z estetskim videzom objekta. Sodobna gradnja mora upoštevati predvsem funkcionalne vidike, ki vključujejo energetsko učinkovitost, trajnost in kakovost bivanja. To so lastnosti, ki jih ni mogoče prezreti, še posebej v času, ko se povečuje potreba po zmanjševanju energetske porabe in varovanju okolja.

Ne sklepajte kompromisov, ko gre za kakovost materiala

Eden izmed ključnih elementov, ki lahko bistveno vpliva na kakovost objekta, je gradbeni material, iz katerega so zgrajeni zidovi. V preteklosti so gradbeni material izbirali predvsem na podlagi njegove nosilnosti in vzdržljivosti, danes pa ima še pomembnejšo vlogo.

Tradicionalni pristopi h gradnji so z leti doživeli številne inovacije, kar je privedlo do razvoja naprednih materialov. S povečanimi zahtevami po energetski učinkovitosti se od gradbenih materialov danes pričakuje, da pripomorejo k zmanjšanju toplotnih izgub in izboljšanju notranjega ozračja. Opeka, napolnjena s kameno volno, kot je Porotherm IZO Profi, je odličen primer materiala, ki izpolnjuje te zahteve.

Opeka Porotherm IZO Profi z izjemnimi toplotnimi lastnostmi je namenjena za gradnjo energetsko učinkovitih stavb, kot so: skoraj ničenergijske, pasivne in nizkoenergijske hiše. Foto: Wienerberger

Sodobna rešitev za gradnjo – Porotherm IZO Profi Foto: Wienerberger Opeka Porotherm IZO Profi je tovarniško polnjena s kameno volno. Ta inovacija združuje vse ključne lastnosti, ki jih iščejo sodobni investitorji – od visoke energetske učinkovitosti do hitrejše in čistejše gradnje. Opeka Porotherm IZO Profi omogoča gradnjo brez dodatnih izolacijskih slojev, kar pomeni prihranek časa in denarja ter bolj enostavno in do trikrat hitrejšo gradnjo. Zidaki omogočajo dobro akumulacijo toplote, kar pomeni, da lahko stena čez dan absorbira toploto in jo zadržuje ter postopoma oddaja v prostor, ko temperature padejo. Njena toplotna izolativnost zagotavlja, da zgradba ohranja toploto pozimi in svežino poleti, s čimer se izboljša kakovost bivanja, hkrati pa se zmanjšajo stroški energije. Naročite brezplačni izračun materiala za Porotherm zidne sisteme!

Napredna opeka s kameno volno

Kamena volna je že dolgo prepoznana kot eden najboljših izolacijskih materialov na trgu. Njene lastnosti, kot so negorljivost, odpornost proti staranju, neprepustnost za vlago in odlične toplotno-izolacijske zmogljivosti, jo uvrščajo med izjemno cenjene materiale.

Kamena volna je del zgodbe, ko govorimo o gradnji z opeko, ki je polnjena s tem izolacijskim materialom. Podjetje Wienerberger je razvilo opeko Porotherm IZO Profi, ki je že polnjena s kameno volno. Čeprav je tovrstna opeka v svetu gradbeništva že poznana, je sistem podjetja Wienerberger edini opečni sistem z veljavnim Slovenskim tehničnim soglasjem.

Gradnja s Porotherm IZO Profi je mogoča do temperature minus pet stopinj Celzija. Foto: Wienerberger

Hitra in čista gradnja za sodoben tempo življenja

Opeka je posebej zasnovana za gradnjo skoraj ničenergijskih hiš in pasivnih objektov, kjer so minimalne toplotne izgube in optimalna energetska učinkovitost nujni.

Kamena volna, vgrajena v opečne zidake, deluje kot izjemno učinkovita toplotna izolacija. Njena vloga ni zgolj preprečevanje toplotnih izgub pozimi, ampak tudi zaščita pred pregrevanjem stavbe v poletnih mesecih. To zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju pozimi in hlajenju poleti ter posledično znižuje stroške za električno energijo. Kamena volna zagotavlja tudi dobro zvočno izolacijo, kar prispeva k prijetnejšemu bivanju.

Poleg odličnih toplotnih lastnosti in trajnosti je gradnja z opeko Porotherm IZO Profi tudi izjemno hitra in čista. Ena glavnih prednosti je to, da izolacije ni treba izvajati ločeno, kar poenostavi in pohitri gradnjo. Takšen način gradnje je do trikrat hitrejši kot klasični postopki in tako pomeni manjše stroške delovne sile ter hitrejšo vselitev.

Gradnja je zaradi lepila Dryfix.extra čista in suha. Foto: Wienerberger

Sistem suhe gradnje, kjer se namesto malte uporablja posebno lepilo Porotherm Dryfix.extra, omogoča gradnjo v vseh letnih časih, tudi pri temperaturah pod ničlo. Največ časa vzame postavitev prve vrste, saj mora biti ta izvedena dovolj natančno, da nadaljnja gradnja poteka skorajda na način sestavljanja kock. Tak način gradnje so za zelo učinkovit spoznali tako arhitekti kot investitorji, predvsem pa izvajalci.

Učinkovito in ekonomično

Foto: Wienerberger Neprimerljivo boljše toplotno izolacijske lastnosti – prihranek pri stroških ogrevanja in hlajenja tudi do 60 odstotkov.

Najvišji energetski razredi že s 15 centimetri toplotne izolacije.

Manjša debelina zunanjih zidov – večja neto tlorisna površina (bivalna površina).

Nizki stroški gradnje in vzdrževanja. Ravna opečna površina – manjša poraba ometa.









Dolgoročna naložba v energetsko učinkovit dom

Zgradite hišo, kakršno si želite. Vaša prva izbira naj služi tudi prihodnjim generacijam. Foto: Wienerberger S kombinacijo visoke toplotne in zvočne izolacije, trajnosti in odpornosti proti požaru, opeka, kot je Porotherm IZO Profi, zagotavlja varnost in udobje, ki traja desetletja. Energetska učinkovitost teh materialov se neposredno odraža v prihrankih pri stroških ogrevanja in hlajenja, kar pomeni, da se začetna investicija v kakovostne gradbene materiale dolgoročno povrne.

Gradnja z naprednimi materiali, kot je Porotherm IZO Profi, predstavlja korak naprej v smeri trajnostne in energetsko učinkovite prihodnosti. Opeka, polnjena s kameno volno, je tehnološko napredna rešitev za sodobno gradnjo, ki združuje izolacijske lastnosti, hitrost gradnje in trajnost. Njene tehnične lastnosti omogočajo gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš, hkrati pa prispevajo k zmanjšanju energetskih potreb in stroškov v dolgem roku.

Kakovostna gradnja ni več stvar izbire, temveč nuja, ki bo zagotovila boljše življenje tako za nas kot naše otroke.