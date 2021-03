Harry in Meghan med Britanci najmanj priljubljena doslej

Britanskemu princu Harryju in njegovi soprogi Meghan je priljubljenost med Britanci po intervjuju z Oprah Winfrey glede na anketo padla na najnižjo raven doslej. Prvič je več Britancev odgovorilo, da jim Harry ni všeč, kot da jim je. Podoben negativen trend so opazili tudi pri Meghan.

Glede na anketo YouGov ima pozitivno mnenje o Harryju 44 odstotkov vprašanih, negativnega pa 48. Do Meghan je že pred intervjujem več anketirancev gojilo negativen odnos kot pozitivnega, je pa delež tistih z negativnim mnenjem sedaj narasel s 53 na 58 odstotkov. Pozitivno jo je ocenila le tretjina vprašanih, navaja STA.

Priljubljena med mlajšimi, ne pa tudi med starejšimi

Par je od nedelje bolj priljubljen le med mlajšimi. V starostni skupini od 18 do 24 let je skoraj 60 odstotkov vprašanih odgovorilo, da jim je Harry všeč, pri Meghan je ta delež 55 odstotkov. Pri starejših od 65 let pa so razmere drugačne. Niti tretjina vprašanih nima pozitivne predstave o Harryju in le vsakemu osmemu je všeč Meghan, navaja STA.

Princ Harry in njegova soproga Meghan sta v nedavnem intervjuju z Oprah Winfrey razkrila številne podrobnosti svojega življenja na dvoru, mnoge so šokirale javnost. Meghan je med drugim v intervjuju povedala, da je med njeno nosečnostjo neimenovani predstavnik Buckinghamske palače ugibal, kako temna bo koža njunega otroka.

Princ Harry se je z Meghan in sinom Archiejem lani preselil v Kalifornijo, potem ko se je par odločil, da bo opustil dolžnosti članov kraljeve družine. Ob tem sta izgubila finančna sredstva in privilegije, ki izhajajo iz tega, ohranila pa sta naziva princ in vojvodinja. Živita od denarja iz sklada, ki ga je za oba sinova, Williama in Harryja, oblikovala njuna mati, princesa Diana, še piše STA.

