Po odmevnem intervjuju Meghan Markle spregovoril še princ William #video

Po tem, ko je britanska kraljica Elizabeta II. v torek sporočila, da so jo zelo razžalostili očitki o rasizmu, o katerih sta v zelo odmevnem intervjuju govorila princ Harry in njegova žena Meghan Markle, se je zdaj na hitro oglasil še njegov brat, princ William.

Tega so novinarji o družinskih težavah povprašali med prvo dolžnostjo po intervjuju, ki sta jo imela z ženo Kate Middleton.

Med obiskom šole je Williama eden od novinarjev vprašal, ali je že govoril s svojim bratom, princem Harryjem. William je vljudno odgovoril, da še ni, a da namerava. Nato je sledilo neizogibno vprašanje: "Mi lahko poveste, ali je kraljeva družina rasistična?" na kar je princ odvrnil: "Ne, nikakor nismo rasistična družina."

Princ William in Kate Middleton sta obiskala osnovno šolo, kar je bila njuna prva dolžnost po odmevnem intervjuju z Oprah Winfrey. Foto: Reuters

Palači navrgla vrsto očitkov

Buckinghamska palača se od objave intervjuja v nedeljo spopada z velikimi pritiski zaradi odziva na očitke o rasizmu, ki jih je Meghan navedla v pogovoru z Oprah Winfrey. Vojvodinja je v pogovoru razkrila, da je med njeno nosečnostjo neimenovani predstavnik palače ugibal, kako temna bo koža njunega otroka, ter da zato ni dobil naziva princ.

V odmevnem intervjuju sta Harry in Meghan razkrila še več drugih skrivnosti delovanja kraljeve družine, med drugim, da so vojvodinji zaradi samomorilnih misli odrekli psihološko pomoč, češ da bi to škodilo instituciji. Palači pa sta očitala tudi, da se ni trudila ustaviti negativnega pisanja v medijih o paru ter da so "pripravljeni lagati, da bi ščitili druge člane družine. Eno je družina in drugo so ljudje, ki vodijo ustanovo."

Harry je ob tem dodal, da se je iz družine umaknil prav zaradi "strupenega pisanja britanskih tabloidov" in ker se je bal, da se bo ponovila zgodba njegove mame Diane.

