Belgijska princesa Elisabeth zaprisegla kot vojaška častnica

Elisabeth je zaprisegla kot prva, in to v nizozemščini, francoščini in nemščini, treh uradnih jezikih Belgije, nato ji je sledilo še 95 njenih sošolcev, poroča časnik Le Soir.

Foto: Guliverimage

21-letna prestolonaslednica je v torek zvečer kot častnica na Kraljevi vojaški akademiji v Bruslju zaprisegla "zvestobo kralju ter poslušnost ustavi in zakonom belgijskega ljudstva".

Zadnji prestolonaslednik, ki je to storil, je bil Elisabethin oče, kralj Filip, in sicer septembra 1980. Filip je bil skupaj s kraljico Matildo v torek tudi navzoč na slovesnosti.

Kronana belgijska princesa Elizabeta Foto: Guliverimage

V Belgiji ima kralj predvsem simbolno vlogo

Kot najstarejši otrok Filipa in Matilde je Elisabeth postala prva belgijska prestolonaslednica. To je omogočila sprememba ustave v začetku 90. letih prejšnjega stoletja, s katero so ženskam dovolili, da zasedejo belgijski prestol.

V zadnjih 170 letih je pet prestolonaslednikov pred njo dobilo čin vojaškega častnika, preden so postali voditelji belgijske države, so sporočili iz kraljeve palače. V Belgiji ima kralj sicer predvsem simbolno vlogo.

Foto: Guliverimage

