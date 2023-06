Članica kraljeve družine prihaja v šolo pri Trstu

16-letna nizozemska princesa Ariane bo z novim šolskim letom začela obiskovati prestižno mednarodno gimnazijo United World College Adriatic v Devinu pri Trstu, je poročal tabloid Hola. Princesa trenutno obiskuje četrti letnik gimnazije Christelijk Sorghvliet v Haagu, jeseni pa bo na UWC Adriatic začela obiskovati gimnazijo, kjer bo po dveh letih šolanja tudi opravljala mednarodno maturo.

Nizozemska kraljeva družina, od leve proti desni: princese Ariane, Amalia, kralj in kraljica ter princesa Alexia. Foto: Guliverimage

Na gimnaziji šolarji iz 80 držav sveta

V gimnaziji, ki stoji blizu Devinskega gradu, se šola več kot 180 dijakov iz 80 držav sveta, v šoli pa navdih za izobraževanje črpajo tudi iz okoliške kulture ter umetnosti, glasbe, arhitekture, zgodovine in regionalnih jezikov, kar naj bi njihove učence spodbujalo k ustvarjalnosti in refleksiji.

Devinski grad Foto: Guliverimage

Glede na to, da je šola blizu Trsta in slovenske meje, se kaj lahko zgodi, da bo mlada princesa v času šolanja kdaj obiskala tudi Slovenijo in raziskovala okoliško raznoliko pokrajino in njeno kulturo, saj program šole zagovarja, da so njeni učenci ponosni na lastno kulturno identiteto, hkrati pa so odprti tudi do kulturne identitete svojih vrstnikov.

