Kriza na monaškem dvoru: "Par sta le še formalno"

Govorice, da sta monaški princ Albert in njegova žena Charlene povsem odtujena, krožijo že leta, ta teden pa so na dan priplavale nove informacije o stanju na monaškem dvoru.

Francoski tabloid Voici in nemški tabloid Bild tako poročata, da Charlene že nekaj časa ne živi v Monaku, ampak v Švici, z možem pa se sreča le, ko se morata skupaj pojaviti v javnosti.

Albert in Charlene konec julija na dobrodelnem dogodku v Monaku Foto: Profimedia

To poletje sta bila na počitnicah skupaj z njunima dvojčkoma Jacquesom in Gabriello, po koncu dopusta pa se princesa z družino ni vrnila v palačo.

"Par sta le še formalno," je poročal francoski Voici in dodal, da je monaški dvor princesi dovolil pogostejše obiske njenih otrok šele po tem, ko je obljubila, da se bo z možem še naprej udeleževala uradnih dogodkov.

Foto: Guliverimage

Pri nemškem Bildu so bili medtem nekoliko bolj spravljivi in so zapisali, da sta zakonca "dobra partnerja" in da se "izmenjavata pri skrbi za otroke".

Monaška palača je sicer že večkrat ostro zavrnila namigovanja, da bi v zakonu Alberta in Charlene bilo karkoli narobe, tudi po tem, ko so njo marca letos fotografi ujeli brez poročnega prstana. Tik pred tem je Albert v intervjuju za revijo People na vprašanje, na katere svoje dosežke je najbolj ponosen, odločno odgovoril, da so to njegova žena in otroka.

