Monaška princesa Stephanie prvič postala babica

Novico je v torek med podelitvijo diplom monaškega Rdečega križa v avditoriju Rainier III. sporočil Stephaniejin brat princ Albert II. Monaški. "Moj nečak Louis Ducruet in njegova žena Marie z veseljem sporočata, da sta postala starša male deklice," je dejal Albert, poroča Monaco-Matin.

Ime novorojenke še ni znano

Imena deklice, ki se je rodila v torek, še niso razkrili, domnevno pa naj bi se rodila v Monaku. Louis in Marie sta se poročila leta 2019, lani novembra pa sta sporočila, da pričakujeta svojega prvega otroka.

30-letni Louis, sin princese Stephanie, je lani na družbenih omrežjih sporočil, da se bo pustolovščina kmalu začela, že leta 2020 pa je za Point de Vue priznal, da sta bila z ženo zaradi otrok pod pritiskom. "Trenutno smo pod manjšim pritiskom najinih mam, pa tudi moje babice," je takrat dejal.

Pred leti Marie še ni bila pripravljena na materinstvo

Njegova žena Marie je takrat za isti portal dodala, da bi bil njen mož Louis vesel, če bi že jutri zanosila, in celo misli, da je to njegova največja želja. "Vendar sem s službo zelo zaposlena in mislim, da še nisem povsem pripravljena," je dejala, in čeprav je bil Louis pripravljen na otroke, je spoštoval Marijino odločitev, da s starševstvom še malo počakata.