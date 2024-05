Vuelta 2026 se bo začela v Monaku

Majhna kneževina ob Azurni obali bo čez dve leti gostila tudi začetek druge etape 81. Vuelte. Francoska riviera je leta 2009 sicer gostila tudi začetek kolesarske dirke po Franciji.

Vuelta se je prvič izven meja Španije začela leta 1997 v Lizboni, kjer se bo začela tudi letos, doslej pa se je v letih 2009 in 2022 dvakrat začela v nizozemskih mestih Assen in Utrecht. Leta 2017 pa so se kolesarji na pot podali v francoskem Nimesu.

Letošnja Vuelta se bo začela 21. avgusta in bo trajala do 8. septembra. Kolesarji se bodo tako pomerili na 21 etapah, ki bodo skupaj dolge 3265 kilometrov.

Vuelta poleg dirke po Franciji in Italiji velja za eno izmed treh največjih kolesarskih dirk.

