Monaški knez ženi plača milijone, da je z njim v javnosti

Večje francoske medijske hiše, ki so specializirane za novice o slavnih, so razkrile, da so vsi opazovalci kraljeve družine pozdravili Charlenino nenadno ponovno pojavljanje v javnosti ob koncu tedna. "A princesa se ni vrnila za nobeno ceno," je poročala revija Voici. "Od moža je zahtevala podpis posebne pogodbe. Pogoji vključujejo, da ji Albert plača 12 milijonov evrov na leto."

Charlene se je v nedeljo po dolgem času pojavila ob možu in sedemletnih dvojčkih na turnirju v ragbiju in na monaški dirki E-Prix 2022. Pred tem sta bila zakonca redko opažena skupaj.

Razkritjem je sledila konkurenčna publikacija Paris Match Belgium, ki piše: "Princ Albert naj bi plačal lepo vsoto kneginji, da bi se z njim pojavila na javnih prireditvah."

Kraljeva palača v Monte Carlu noče razpravljati o posebnih finančnih dogovorih, vendar kneževina izplača približno 46 milijonov evrov na leto za kritje tekočih stroškov institucije. Kraljevi člani pa niso plačani uradniki, kar pomeni, da Charlene nima svojega denarja in se mora zanašati na moževo premoženje.

"Seveda naziv kneginje prinaša veliko ugodnosti, a denar ni zagotovljen," je za Mail Online dejal poznavalec kraljevih razmer v Monte Carlu. "Za Charlene je težavno obdobje, zato je povsem normalno, da si želi zagotoviti sredstva in jih porabiti, kot si želi."

Albert in Charlene sta se poročila leta 2011, mediji pa so takrat poročali, da naj bi tik pred skokom v zakonski jarem bivša olimpijska plavalka zaradi Albertove nezvestobe poskušala zbežati in se izogniti poroki. Kraljevi dvor je te trditve vedno zanikal kot tudi to, da ima kraljevi par težave v zakonu. Charlenine zdravstvene težave so bile vedno izgovor za vse. Še posebej so njune težave dobile dodatno težo, ko je leta 2020 v medijih odjeknila vest o domnevnem nezakonskem otroku princa Alberta. Kmalu zatem si je Charlene pobrila lase in povsem spremenila svoj videz.

