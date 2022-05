Monaška princesa Charlene tokrat z manjšim nasmeškom

Štiriinštiridesetletna monaška princesa Charlene s svojo fundacijo sponzorira otroški turnir v ragbiju, ki se ga udeleži približno sto 12-letnikov iz 14 držav. Dogodek je bil njen drugi javni nastop po dolgi bolezni in zdravljenju na zasebni švicarski kliniki.

Pred šestimi dnevi se je v javnosti prvič pokazala na tekmovanju Monaco E-Prix, na katerem je pritegnila pozornost z zamišljenim izrazom. Nekaj dni pozneje ji je na obraz le uspelo spraviti rahel nasmeh.

Foto: Profimedia

Za nastop je izbrala koktajl obleko v slogu petdesetih let, podobno, kot jih je nosila moževa mati, igralka Grace Kelly. Temnomodro bombažno obleko s širšim spodnjim delom je kombinirala s pasom. Zraven je nosila črne čevlje z nižjo peto.

Charlene je z nasmehom pozdravila zbrano množico in pozirala z otroki na tekmovanju, nato pa se v družbi sedemletnih dvojčkov sprehodila do stadiona Louis II.

Princesa Charlene se je marca vrnila v Monako po štirimesečnem bivanju na švicarski kliniki, kjer so jo zdravili zaradi globoke čustvene in fizične izčrpanosti. V začetku novembra se je prostovoljno prijavila na zdravljenje, izbira klinike zunaj Monaka pa je bila njena osebna odločitev, podprli so jo tudi družinski člani. Prvič je zbolela v Južni Afriki maja lani na načrtovanem kratkem, desetdnevnem obisku domovine. Zaradi zapletov pri ORL-posegu je morala na afriški celini ostati šest mesecev. Vrsta bolečih dodatnih operacij je odložila njeno vrnitev v Monako in tako se je z družino končno združila novembra 2021.

Le nekaj dni pozneje so iz palače sporočili, da Charlene potrebuje mir in čas za okrevanje, zaradi česar je odpotovala na zasebno kliniko.

