Družina monaške kneginje prvič spregovorila o njenem zdravju

Vse odkar je prišla na dvor, je v princesinih očeh videti žalost. Foto: Reuters Potem ko se je princesa Charlene po šestmesečni odsotnosti zaradi bolezni končno vrnila v Monako, se je zdelo, da je njene odsotnosti končno konec. Toda že čez nekaj dni je kneginja odpovedala svoj nastop na slovesnosti ob dnevu državnosti.

Kaj se dogaja s princeso?

Kmalu zatem je njen mož, princ Albert, za lokalni časopis povedal, da je zapustila kneževino, da bi poiskala nadaljnjo zdravniško oskrbo, kar je sprožilo nov val govoric o težavah v njunem zakonu. Špekulacije so se le še okrepile, ko so njuna devetletna dvojčka Jacquesa in Gabriello fotografirali z napisoma "Radi te imamo" in "Pogrešamo te, mami".

Zdaj se je o njeni dolgotrajni bolezni prvič razgovoril princesin oče Mike Wittstock: "Moja hči je včasih preplavala po 20 kilometrov na dan. Glede na to, kako je trenirala, vem, da je močna in da bo prestala tudi to bolezen ter iz te izkušnje prišla še veliko močnejša." Povedal je še, da ima s hčerko in vnukoma odličen odnos ter da se redno pogovarjajo po telefonu.

Dvojčka naj bi mamo zelo pogrešala. Foto: Reuters

"Princ Albert jo ljubi in 100-odstotno podpira"

Za Page Six se je oglasila tudi Charlenina svakinja Chantell Witstock, ki je zanikala govorice, da naj bi kneginja v začetku leta skoraj umrla. "To preprosto ni res. Zaradi postopkov zdravljenja je imela težave s prehranjevanjem in zaradi tega izgubila veliko teže." Zatrla je tudi govorice, da naj bi v njenem zakonu s princem Albertom škripalo. "Albert jo ljubi in 100-odstotno podpira. Njun zakon je močan."

Komentirala je še njeno duševno zdravje: "V zelo kratkem času je prestala veliko posegov. To, da je prestala vso to bolečino, postopke in bila ob tem še tarča medijev, je bilo zanjo zelo stresno. Poleg tega je bila ločena od svoje družine in jo zelo pogrešala." Med zdravljenjem v Južni Afriki naj bi jo pokonci držala humanitarno delo in pomoč tamkajšnjim otrokom.

