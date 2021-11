Monaška kneginja v objemu ruskega milijarderja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgodba z monaško kneginjo Charlene se vse bolj zapleta. Potem ko se je po polletni odsotnosti vrnila v Monako, je kmalu zatem izginila v neznano.

Po uradni razlagi iz knežje palače je odšla v tujino na zdravljenje psihične in fizične izčrpanosti, po neuradnih govoricah pa je razdor med njo in knezom Albertom vse globlji. Kneza že ves čas njunega zakona spremljajo obtožbe, da ji je nezvest, zdaj pa naj bi Charlene našla srečo pri drugem.

Po navedbah britanskega tabloida Sun je namreč v njeno življenje vstopil nov moški, ruski milijarder Vladimir Doronin.

Vladimir Doronin leta 2010 na svoji jahti, zasidrani pri Monaku Foto: Profimedia

59-letnik je dolgoletni znanec knežjega para, ne nazadnje je bil na njuni poroki leta 2011, kjer ga je spremljalo nekdanje dekle, supermanekenka Naomi Campbell. In tukaj še ni konec povezav med njimi: v zvezi naj bi bila nekoč tudi Naomi in Albert, čeprav tega nista nikoli uradno potrdila.

Naomi Campbell in Vladimir Doronin leta 2011 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Vsa ta saga je zelo zapletena," je za Sun dejal neimenovan vir, "toda Charlene in Vlad sta v stikih in se družita. Videti je, da je končno našla nekoga, ki ji lahko pomaga pri zakonskih težavah."

Knez Albert medtem zatrjuje, da je z njunim zakonom vse v redu. V petek, ko so v Monaku praznovali osrednji državni praznik, se je na balkonu knežje palače pojavil s princem Jacquesom in princeso Gabriello, dvojčkoma, ki sta se jima rodila leta 2014. Otroka sta v rokah držala risbici s sporočili materi, da jo pogrešata in imata rada.

Foto: Guliverimage/AP

"V najinem odnosu, odnosu moža in žene, nimava težav," je monaški knez prejšnji teden dejal novinarjem. Poudaril je, da se kneginja slabo počuti, da jo muči nespečnost in da je izgubila kar nekaj kilogramov, zaradi česar se je umaknila iz Monaka, da bi v miru okrevala.

