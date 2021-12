Po dolgem zatišju se je oglasila monaška kneginja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je prejšnji teden princ Albert potrdil, da ima njegova žena hude zdravstvene težave in je na zdravljenju v kliniki zunaj Monaka, se je princesa Charlene končno oglasila na Instagramu.

Delila je božični portret njihove družine. Ta prikazuje princeso Charlene v rumeni obleki, ki s svojim možem, princem Albertom, pozira pred božičnim drevesom. Z njima stojita njuna sedemletna dvojčka, princ Jacques in princesa Gabriella. "Vsem želim lepe in varne praznične dni in vam pošiljam vso svojo ljubezen," je zapisala.

Svoj molk je sicer prekinila že v začetku tega meseca, ko je s fotografijo svojih dvojčkov proslavila njun sedmi rojstni dan. "Vse najboljše za rojstni dan, moja otroka. Hvala ti, Bog, da si me blagoslovil s tako čudovitima bitjema. Res sem hvaležna. Z ljubeznijo, mama," jima je voščila.

Skrita pred očmi javnosti

Monaška kneginja se je sicer sredi novembra po šestih mesecih vrnila iz Južne Afrike, kjer je prestala več operacij. V Monaku je nato zaradi globoke izčrpanosti odpovedala vse javne dejavnosti, vključno s tradicionalnimi slovesnostmi ob monaškem dnevu državnosti.

Princ Albert je povedal, da ima precejšnje zdravstvene težave, ki so nastale zaradi zapletov pri operaciji ušes, nosa in grla. Charlenina zdravniška ekipa naj bi princesi odredila obdobje kliničnega počitka, ki mora biti zaradi ohranjanja zasebnosti nekje zunaj Monaka.

