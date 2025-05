Francijo pretresla tragedija, ugasnilo življenje mladega košarkarja

Prva košarkarska ekipa Monaca bo čez dva tedna nastopila na zaključnem turnirju evrolige v Abu Dabiju, njena mlajša zasedba Monaca pa nastopa v državni tretji ligi. Ko se je v noči na nedeljo s klubskim minibusom vračala s tekme tretje državne lige, se je na francoski avtocesti A8 v bližini kraja Les Cannet-des-Maures ob treh zjutraj zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil mladi košarkar.

"V teh dramatičnih okoliščinah predsednik in člani vodstva kluba izrekajo globoko sožalje družini pokojnika in njegovim najbližjim," so sporočili iz kluba in dodali, da so v teh težkih trenutkih ob vseh poškodovanih in tudi celotni ekipi, ki jo je ta tragedija pretresla.

⚫️ L’AS Monaco Basket a la douleur de confirmer le tragique accident survenu dans la nuit, alors que son équipe de Nationale 3 revenait d’une rencontre disputée plus tôt ce samedi. Un joueur a perdu la vie et cinq autres personnes sont blessées (l’entraîneur, trois joueurs, et le… pic.twitter.com/VKqGJzmM5a — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 11, 2025

Klub iz bogate kneževine je tako v teh dneh zavit v črno. V nesreči se je poškodovalo še pet oseb, ki so jih prepeljali v bolnišnico. To so trener mlade ekipe, trije igralci ter voznik minibusa. Zadnji naj bi bil po poročanju La Provence tudi odgovoren za nesrečo, saj naj bi zaspal za volanom.

Sožalje družini pokojnega košarkarja ter podporo poškodovanim in klubu je izrazil tudi predsednik Francoske košarkarske zveze (FFBB) Jean-Pierre Hunckler.