Bivši računovodja razkriva skrivnosti monaškega dvora

Monaška princesa Charlene je v palači zaposlovala nezakonite priseljence, njeni zasebni izdatki pa so znašali več kot milijon evrov letno, razkrivajo zapiski Clauda Palmera, nekdanjega računovodje monaškega princa Alberta. 67-letni Palmero je za finance monaške palače skrbel več kot dve desetletji, nato pa je julija lani odstopil, potem ko so ga obtožili poneverjanja sredstev.

Zdaj je zapiske iz njegovih zasebnih beležnic objavil francoski časopis Le Monde, iz njih pa izhaja, da je Palmeru največ sivih las povzročalo osebje princese Charlene, saj naj bi večinoma šlo za nezakonite priseljence.

Foto: Guliverimage

O tem naj bi že pred leti obvestil princa Alberta. V zapiskih omenja "Filipinko, ki pse privezuje pod prho", in še enega Filipinca, ki naj bi kar pet let delal v palači, čeprav je imel le enomesečni turistični vizum, in bil plačan sto evrov na dan, kar se je Palmeru zdelo odločno preveč.

Nezakonite priseljenke naj bi bile tudi varuške, ki so skrbele za princa Jacquesa in princeso Gabriello, dvojčka, ki sta se Charlene in Albertu rodila decembra 2014. "Glede zaposlitve varušk ... smo povsem v navzkrižju z zakonom, njihovi turistični vizumi so potekli 7. januarja," je Palmero zapisal 15. januarja, "ena od njih je celo pripotovala s ponarejenim potnim listom".

Foto: Guliverimage

Princesa Charlene naj bi v osmih letih zapravila okoli 15 milijonov evrov, na sto tisoče evrov naj bi dobivala tudi njena družina v Južni Afriki.

Konec leta 2022 je, sodeč po Palmerovih zapiskih, svojemu bratu namenila 300 tisoč evrov za nakup hiše, po enem tednu je ta znesek zrasel na skoraj 900 tisoč evrov. "Noro je," je Palmero zapisal v svojo beležnico, "nad princesinim zapravljanjem nimam nobenega nadzora."

Foto: Guliverimage

Zapiski računovodje razkrivajo tudi, da je princ Albert vsako leto potrošil milijone s skrivnega računa, ki ga ima v Franciji, da bi izplačal svoje bivše ljubimke in nezakonske otroke. Njegova 31-letna hčerka Jazmin Grimaldi in 20-letni sin Alexandre Coste-Grimaldi dobivata dobrih 400 tisoč evrov "žepnine" na leto, Jazmin pa je za 25. rojstni dan od očeta dobila tudi stanovanje v New Yorku, vredno več kot 2,7 milijona evrov.

