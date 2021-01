Monaški princ spet na sodišču: 34-letnica trdi, da je oče njenega otroka

Princ Albert II. se je znova znašel sredi sodne bitke z žensko, ki trdi, da je oče njenega otroka. Tokrat ga toži 34-letna Brazilka, ki živi v Italiji, po njenih navedbah sta se z monaškim vladarjem zapletla leta 2004, po že končani avanturi pa je julija 2005 rodila hčerko, ki naj bi jo spočela z njim.

O tem naj bi Alberta tudi obvestila, poročajo tuji tabloidi, a se na to ni odzval. Deklica, ki ima zdaj že 15 let, naj bi mu lani jeseni pisala tudi sama in ga prosila, naj prizna očetovstvo, a se ni odzval niti na njene prošnje.

Princ Albert in princesa Charlene sta v zvezi od leta 2000, poročila sta se leta 2011, tri leta pozneje sta se jima rodila dvojčka Gabriella in Jacques. Foto: Reuters

Februarja se bo zato v Milanu začel sodni postopek, v katerem dekličina mati od monaškega princa zahteva, naj opravi test očetovstva.

Če bo sodišče na njeni strani in če bo test očetovstva pozitiven, bo to že tretji otrok, ki ga je princ Albert II. (potrjeno) spočel v zunajzakonskem razmerju. Leta 1992 je test očetovstva za svojo hčerko zahtevala Američanka Tamara Rotolo in ga po dolgih sodnih bitkah dosegla šele leta 2006. Pokazal je, da je Albert oče njene hčerke Jazmin, ki ima danes 28 let.

Princ Albert II. s hčerko Jazmin, ki jo je priznal leta 2006, šest let po tem, ko se je rodila. Foto: Reuters

Leta 2005, le nekaj dni, preden je zasedel monaški prestol, je Albert priznal tudi očetovstvo Alexandra, ki se je rodil leta 2003 po njegovi avanturi z Nicole Coste, stevardeso družbe Air France, sicer rojeno v Togu.

V času avanture z Nicole Coste je bil monaški princ že v razmerju s Charlene Wittstock, s katero sta se po 11 letih zveze poročila leta 2011. Tudi tretji otrok, hčerka, zaradi katere se bo prihodnji mesec znašel na sodišču, naj bi bil spočet po tem, ko se je že začel videvati s Charlene. Z njo ima sicer dva otroka, dvojčka Gabriello in Jacquesa, ki sta se rodila leta 2014.